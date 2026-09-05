孩子开学了，这些谣言家长要警惕

全国网络辟谣 2026-09-05 10:38:06

孩子开学了，各位家长是不是松了一口气？别大意，跟着书包一起“返校”的，可能还有一些“小道消息”：“某地取消中考”“二年级升三年级是分水岭”“花钱即可包装成高水平运动员，低分免试保送985、211”……

这些其实都是谣言，套路是专挑你最怕孩子掉队的那个点下手。如，把教育部“义务教育教学改革实验区”文件掐头去尾，炒成“缩短学制、取消中考”，歪曲政策；还用“温情提醒”包裹卖课话术、冒充学校发布虚假信息，上个月多地高校和教委连发声明，所谓“保过录取”“内部指标”均不实。

别慌，教你三招辨真假：

先看“谁在说”：家长们要注意分辨所谓“教育专家”账号有无官方认证及查看发布历史，尤其警惕刻意模糊身份的冒牌“专家”。

再看“说什么”：看到政策解读类信息，先到教育部官网、省级教育行政部门官网或学校官网核实原文。没有权威出处的，先当存疑处理。

最后看“为什么说”：当一条信息让你感到焦虑和紧迫时，停下来想一想——它是在帮你解决问题，还是在利用焦虑让你掏钱？凡是催着“马上决定”“名额有限”的，大概率是营销套路。

探究真相，我们是认真的。

本文转自：温州新闻网 66wz.com