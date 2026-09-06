学习强国温州平台 2026-09-06 11:26:00

洪水逐渐退去，许多家庭正忙着清理淤泥、打扫房屋。洪水冲毁鼠洞，老鼠四处逃窜，大量转移至居民家中躲藏。洪灾过后，老鼠入室伤人风险明显升高。一旦被老鼠咬伤、抓伤，切勿大意，错误处理可能埋下健康隐患。这份应急科普，请您收好并转发家人。

为什么洪水过后，老鼠更容易伤人？

洪水淹没鼠巢，老鼠生存环境被破坏，四处逃窜，大量躲进居民家中、楼道、杂物堆与家具缝隙。

受惊后的老鼠警惕性高、攻击性增强，夜间或人们在收拾杂物、清理角落时，极易发生咬伤、抓伤。老鼠身上携带多种细菌、病毒，一旦皮肤被咬破、抓破，即存在感染风险。

被咬被抓，牢记“三步处置”

第一步：彻底冲洗最关键

立即用流动清水+肥皂水交替持续冲洗伤口，时间不少于15分钟。尽量将伤口处的血液与污染物冲洗出来，切勿敷衍了事、简单冲两下就结束。

第二步：规范消毒冲洗完成后，用碘伏对伤口及周边皮肤进行消毒

特别提醒：不要用嘴吸吮伤口，不要自行包扎得过紧，不要涂抹牙膏、酱油等偏方。伤口较浅时尽量保持暴露；若出血较多，可用干净纱布轻轻按压止血，切勿密闭紧紧包扎。

第三步：及时就医，切勿心存侥幸

不少人认为，老鼠咬伤的伤口小、出血少，便不当回事，这是十分危险的。老鼠可携带汉坦病毒、多种致病菌，可能引发肾综合征出血热（流行性出血热）、鼠咬热、局部严重感染等问题。

无论伤口大小、有无出血，只要皮肤被咬破、抓破，都应尽快前往医院，由医生评估是否需要抗感染治疗、规范处置伤口，并密切观察身体变化。鼠类并非狂犬病的主要传播宿主，被鼠咬伤一般不接种狂犬病疫苗，但鼠咬伤口属于污染伤口，存在破伤风感染风险，就诊时请向医生说明情况，由医生评估是否需要接种破伤风疫苗（或破伤风抗毒素）；其他细菌感染风险同样存在，务必及时就医，不可掉以轻心。

居家防鼠，守好“四道防线”

一、及时清理，不留死角

家中角落、阳台、仓库及堆放杂物处及时清扫，淤泥、垃圾尽快清运，不给老鼠留下藏身之处；家具缝隙、墙角做好检查与封堵。

二、食物密封，断绝来源

粮食、零食、饭菜全部密封存放，不露天摆放；垃圾日产日清，断绝老鼠食物来源。

三、封堵通道，堵住入口

门窗缝隙、下水道口、排风口加装铁丝网，堵住老鼠进出通道；夜间休息关好房门。整理柜子、搬运杂物、打扫阴暗角落时，建议佩戴手套，避免徒手直接触碰。

四、科学灭鼠，注意防护

家中发现老鼠，优先选用粘鼠板、捕鼠笼，不建议使用剧毒鼠药。发现死鼠，切勿直接用手捡拾，应佩戴手套、喷洒消毒液，装入密封塑料袋后丢弃，接触后认真洗手。

出现这些症状，请立即就医

被鼠咬伤后的数周内，若出现以下任何一种情况，请立即就医，并主动告知医生“有被老鼠咬伤史”，以便医生快速判断病情：

1.发热、怕冷，浑身酸痛乏力

2.眼睑或面部浮肿、腰痛

3.皮肤出血点、呕吐、腹泻

4.伤口红肿、化脓、疼痛加重

洪水灾害过后，除了防范洪水本身，鼠害等次生风险同样不可忽视。请提高警惕，做好居家防范，牢记咬伤后的正确处置流程。

来源：学习强国温州平台

原标题：洪水过后警惕鼠伤，这份应急指南请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com