“新华社”微信公众号、央视新闻 2026-09-06 11:29:02

每到春秋花粉季，不少人都会陷入过敏性鼻炎的“煎熬模式”：鼻塞堵到无法入睡、频繁打喷嚏、鼻痒难忍，还伴随眼痒、流泪、眼红等眼部过敏症状。

部分患者靠口服抗过敏药、鼻喷激素维持，却发现药效越来越弱，症状反反复复，严重影响睡眠、工作和日常生活质量。

近日，一款针对季节性过敏性鼻炎的药物——司普奇拜单抗引发广泛关注，它适用哪些情况？秋季过敏又该如何应对？一起了解。

秋季花粉过敏，易伤下呼吸道

在我国北方，秋季花粉过敏原主要来自4类杂草：

菊科（蒿属、豚草属）

大麻科（葎草“拉拉秧”）

藜科（如灰绿藜）

禾本科（如狗尾草）

春季花粉过敏以眼痒、鼻痒、喷嚏、流涕等上呼吸道症状为主，秋季杂草花粉过敏容易“往下走”，累及下呼吸道，甚至诱发哮喘，症状更顽固，还可能诱发“花粉-食物过敏综合征”。

秋季过敏相较于春季来说有所不同，一些人的症状较春季更为严重。

通常，夏秋花粉季集中在7-9月，8月下旬到9月上旬是最高峰。其中京津冀、内蒙古、陕西、宁夏等都是高发区。

秋季花粉致敏性更强

春季花粉浓度虽然高于秋季，但秋季花粉的致敏性更强。秋季花粉大多来源于杂草，颗粒小且干燥，易飘浮在空中，让人防不胜防。蒿草花粉就是重要的致敏原之一，部分人群只接触少量蒿草花粉就可发生严重的过敏反应。

秋季霉菌滋生更多

秋季晨露或降雨残留、落叶和腐烂植被有助霉菌滋生。当人接触或吸入霉菌孢子时，也易出现过敏。

秋季气候比春季更干燥

秋季空气干燥且紫外线较强，皮肤易流失水分、屏障功能减弱，常出现干性湿疹和过敏性皮炎。此外，秋季也是室内过敏高发期，这主要与通风不足，造成室内尘螨、皮屑过多，引发过敏反应有关。

秋季过敏应对方法

立秋之后进入秋季花粉高发窗口期，建议提前防护，不要等症状发作再干预。

花粉过敏≠普通感冒：一般不发热、无全身酸痛，鼻痒、喷嚏、眼痒反复出现，随花粉周期波动。

高发时段外出戴好口罩、护目镜，尽量避开午后花粉浓度高峰长时间户外活动。

到家第一时间更换外出外套，清洗面部、鼻腔，不要把花粉带入卧室。

白天花粉浓度高时关好门窗，可以搭配空气净化器降低室内花粉负荷。

生理盐水冲洗鼻腔，冲走附着花粉，适合长期日常护理。

口服抗组胺药、鼻喷抗炎药物、抗过敏滴眼液仅起到对症缓解作用，请务必遵医嘱使用。

脱敏治疗为对因治疗方案，一般建议花粉季结束后再评估启动治疗。

如果出现喘息、胸闷憋气、严重睡眠受影响等较重表现，请及时前往变态反应科就诊。

司普奇拜单抗进入医保，哪类患者适用？

司普奇拜单抗是全球唯一治疗中重度季节性过敏性鼻炎的IL-4Rα抗体药物，同时也是国产首个治疗中重度特应性皮炎的生物制剂。该药物的3项适应证均在2026年1月1日正式进入医保报销范围。

作为注射类生物制剂，司普奇拜单抗用药流程简单，无需频繁给药。常规皮下注射频次为每2周一次。

该药有明确临床适用范围，并非所有鼻炎患者都适用。

适用病症：季节性过敏性鼻炎（春秋季花粉过敏诱发的鼻炎）；

适用程度：中重度患者；

治疗前提：经过鼻用糖皮质激素与口服抗组胺药规范治疗后，症状依然控制不佳、反复发作；

适用年龄：仅适用于18岁及以上成人，暂不适用于儿童及青少年。

特别提示：目前所有过敏性疾病均无法根治。靶向生物制剂可长期深度压制过敏炎症，降低换季发作频率、减轻发作强度、稳定状态，以达到长期控制的目的。

如需使用司普奇拜单抗，具体疗程需由医生根据患者症状的严重程度、换季周期，制定个性化方案，以精准适配花粉季的治疗需求。

来源：“新华社”微信公众号、央视新闻、国家应急广播、国家医保局等

原标题：新型“鼻炎针”进医保，打了能根治过敏吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com