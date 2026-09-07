健康真相NO.691丨买海鲜混入毒蟹险酿大祸 螃蟹季食鲜小心这些海洋“毒物”

央视新闻客户端 2026-09-07 10:46:14

红斑斗蟹这个名字，对大多数人来说十分陌生。它体型小巧，外观“可爱”，内里却暗藏毒素。

近日，杨女士的母亲在一街市买墨鱼时，一只不起眼的小螃蟹混入其中。老人将其炒熟，准备留给爱吃螃蟹的女儿。饭桌上，杨女士发现这种螃蟹从未见过，使用AI查询后竟识别出这是携带河鲀毒素的红斑斗蟹！其毒素少量即可致命，高温烹饪无法破坏毒性。杨女士果断倒掉整盘菜，所幸未造成中毒。

红斑斗蟹这个名字，对大多数人来说十分陌生。它体型小巧，外观“可爱”，内里却暗藏毒素。

除了红斑斗蟹，这几种螃蟹的小小身体里也有着可以“害人性命”的毒素。

·正直爱洁蟹

主要分布于日本、菲律宾、新加坡、东非以及我国的广东、海南等地，生活环境为海水，一般栖息于水深10米~30米岩石的海底。体内含有河鲀毒素，据说是毒死人最多的一种螃蟹。

·铜铸熟若蟹

又称铜铸蟹，头胸甲壳呈横卵圆形，背部隆起分区明显，表面光滑。全身表面呈青绿至紫褐色，其间有白色、褐色与青橙色的不规则花纹，含有麻痹性生物毒素。

提示：铜铸蟹中毒病人表现为口唇、手脚发麻，步态不稳。

小心这几种海洋“有毒”生物

别吃也别碰

除了这几种螃蟹，以下海洋生物也“有毒”，注意别吃也别碰：

有毒贝类

·织纹螺

一种小型海洋螺类，通常壳长为2厘米-5厘米，外壳呈纺锤形，表面覆盖有细密螺旋纹路。其本身并不制造毒素，而是通过摄食有毒藻类或细菌在体内富集河鲀毒素和麻痹性贝类毒素。这些毒素耐热，烹饪无法去除。

提示：织纹螺中毒后会出现腹痛、恶心、呕吐、头晕，严重时可导致肌肉麻痹、呼吸困难甚至死亡，目前无特效解毒剂。

·鸡心螺

一种含有剧毒的海洋生物，它的尖端部分隐藏着一个很小的开口，里面有毒牙，可以射出毒液，足以使人丧命。

提示：鸡心螺的毒可以令受害者痒得搔个不停，短时间内无法做任何事，严重还可能造成受害人完全瘫痪。

·蓝环章鱼

蓝环章鱼的体型较小，通常只有12厘米-20厘米（包括触腕在内）。它在受到惊扰或感到威胁时会显示出明亮蓝色或紫色环状斑纹。而在平静状态下，它们的颜色较为柔和，通常是黄褐色或灰色。

蓝环章鱼的毒液主要含有河鲀毒素，其毒性非常强，大约是氰化物的1000倍，即使是微量毒液也足以致命。

提示：被蓝环章鱼咬伤后，中毒症状通常在数分钟内出现，包括剧烈疼痛、麻痹、呼吸困难、恶心和呕吐，严重时可致呼吸衰竭和死亡。

·水母

海边常见蜇人水母包括海蜇、紫纹海蜇和箱水母。

海蜇是中国沿海常见的水母，其触须会释放毒素，引起剧烈疼痛和皮肤红肿。

紫纹海蜇也常见于沿海地区，触须含有强烈毒素，被蜇伤后会导致严重皮肤灼伤感和红肿。

箱水母是最毒的水母之一，主要分布在热带和亚热带海域，其毒液能引起严重的神经和心血管系统反应，甚至致命。

若不小心被水母蜇伤，牢记以下几点：

如被刺伤部位有水母触手残留，先用海水冲洗患部，再戴上手套，用镊子等工具将其摘除。

一定要用海水冲洗患部，因为自来水或纯净水浓度与海水不同，渗透压的变化可能刺激触手上的刺细胞分泌毒素。

如感到疼痛、瘙痒，不要用手抓挠，以免皮肤中的刺细胞分泌新的毒素。用冰袋敷在患部可减轻疼痛感。

如果疼痛感剧烈并伴有发热等症状，务必及时就医。

·变质虾蟹

虾蟹死亡后未及时冷藏，在常温下会化身“细菌炸弹”，副溶血性弧菌在35℃环境下可呈指数级繁殖，6小时即可达到致病浓度。

不认识的海鲜坚决不吃

教你几招安全尝“鲜”

部分有毒的海鲜特征较为明显，如蓝环章鱼的标志性特征是受惊时显现蓝色或紫色环斑，但对于大多数普通消费者而言，无法识别海鲜类别时，最稳妥的原则是：不认识的，坚决不吃！

除了不吃“眼生”海鲜外，还要注意：

购买要到正规商超或农贸市场。观察鱼眼是否清亮、虾壳是否完整有弹性、贝类是否张口受触即闭。

加工要生熟分开。家中备两块案板和刀具，分别处理生海鲜和熟食，避免交叉污染。

务必烧熟煮透。海鲜携带副溶血性弧菌等常见病原体，蒸煮时保证中心温度达到100℃并持续数分钟。老年人、儿童、孕妇及肠胃弱者尽量不要生食或半生食用（如生腌、醉虾、刺身）。

适量食用，搭配均衡。海鲜富含蛋白质和嘌呤，建议搭配蔬菜和主食，痛风急性期患者应严格控制。

不认识的不买，不熟悉的不吃，不清洗处理干净的不下锅，牢记这三条尝“鲜”法则，安心享用海鲜大餐。

来源：央视新闻客户端

原标题：买海鲜混入毒蟹险酿大祸 螃蟹季食鲜小心这些海洋“毒物”

本文转自：温州新闻网 66wz.com