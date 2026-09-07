白露天气转凉，开始正式入秋？并非如此

青岛互联网联合辟谣平台 2026-09-07 11:15:14

很多人觉得白露之后天气转凉，该是入秋的标志了。实际上，白露作为二十四节气之一，与气象学意义上的入秋并非同一概念，二者不能直接划等号。

2026年9月7日22时40分，我们迎来暑退秋澄的白露。这一时节，鸿雁来宾、玄鸟归巢，秋收秋藏的丰稔画卷正徐徐展开，网络空间也应涤荡不实传言。面对真伪混杂的信息，少些捕风逐影的轻率，多些审慎求真的耐心，少些人云亦云的传播，多些去芜存菁的沉淀。让谣言消融在清露浸润的澄澈里，让真相沉淀于五谷归仓的丰收季。

误区解读① 白露天气转凉，开始正式入秋？

很多人觉得白露之后天气转凉，该是入秋的标志了。实际上，白露作为二十四节气之一，与气象学意义上的入秋并非同一概念，二者不能直接划等号。

根据我国《气候季节划分》国家标准（GB/T42074-2022），当一个地区连续5天滑动平均气温稳定低于22℃时，即达到入秋阈值，以气温序列中第一个低于22℃的日期作为秋季起始日。“简单说就是连续5天平均气温低于22℃，才算真正入秋。”

因此，白露是反映自然界气温变化的节令，但绝非全国同步入秋的节点。目前，东北西北华北北部等地已入秋，秋季前沿已抵达陕西中部、山西南部、河北北部到辽宁中部一带，而南方大部地区目前还看不到秋天的身影，仍是夏季主场。

数据显示，北京常年入秋时间约为9月13日，湖南长沙常年入秋时间多在10月之后，而华南地区则要等到10月下旬至11月……是否正式入秋需以当地气象部门的官方结论为准。

误区解读② “白露身不露”=完全不能露肤？

每到白露节气，“白露身不露”的俗语常被误读为“白露后完全不能露肤”，这是对传统养生俗语的曲解。

“白露身不露”核心是告诫人们白露过后昼夜温差拉大，早晚凉意明显，不要再像盛夏一样穿短袖、短裤贪凉，以免诱发感冒、呼吸道疾病，绝非要求完全不露皮肤。白露时节白天气温通常仍较高，尤其南方多地常出现“秋老虎”天气，最高温可达30℃以上，全程捂严反而易因闷热不适、出汗后受风而着凉。

白露穿衣应遵循“洋葱式穿搭法”：白天温度适宜时可正常穿短袖、露小臂，重点护住颈部、腰腹、脚踝三处易受寒的部位；早晚气温下降时应及时增添外套，避免凉风直吹。体质虚弱人群需侧重关键部位的保暖，而非全身无差别遮盖。

说到底，“白露身不露”是“防贪凉”的健康提醒，而非“禁露肤”的生硬禁令，根据气温动态调整衣物才是科学养生之道。

误区解读③ “白露水，恶过鬼”？“白露水，胜良方”？

白露时节，关于“白露水”的两种极端说法广为流传：一种称“白露水，恶过鬼”，接触或饮用会使人中毒生病；另一种则宣扬“白露水，胜良方”，洗脸能养颜、饮用能祛病。事实上，这两种说法均没有科学依据。

露水的主要成分是水，与日常空气中的凝结水无异，本身不含毒性物质。所谓“白露水有毒”的说法，或许源于古代对白露时节体感不适的经验总结——白露后昼夜温差大，人体易受凉感冒、肠胃不适，古人误将季节变化带来的身体反应归因于露水“有毒”。

而“露水养肤治病”的认知同样不成立。现代环境下，露水在凝结过程中会吸附空气中的灰尘、花粉、微生物，农田周边的露水还可能携带农药残留，不仅没有养颜、祛病功效，直接饮用或未经处理涂脸反而存在卫生隐患。

白露秋燥引发的皮肤干燥、口干等症状，需通过温润滋阴的科学方式调理，切勿迷信民俗传言。

来源：青岛互联网联合辟谣平台

原标题：“白露水，恶过鬼”？“白露水，胜良方”？

本文转自：温州新闻网 66wz.com