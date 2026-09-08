央视新闻客户端 2026-09-08 11:41:43

不少人都有这样的习惯

银闪闪的外卖保温袋舍不得扔

觉得厚实耐用

留着装饭盒、收纳杂物

但这个看似省钱的小习惯

却暗藏健康风险

近日

话题#食品保温袋 甲醛超标#冲上热搜

让不少人心里一紧

外卖袋子也可能暗藏甲醛

这样用尤其危险

有些外卖袋子好看又保温，很多人不舍得扔，拿来稍加改造做成了抽纸盒、收纳袋、冰箱分格袋……

然而一些外卖袋子在生产过程中，很可能添加了甲醛，用于提高材料的耐水性、抗皱性等，尤其是袋子粘合处使用的胶黏剂，往往是甲醛的“重灾区”。

把这样的袋子放在家里，简直等于放了一个“污染源”，让你在不知不觉中吸入甲醛，危害健康。

如果用它来装果蔬，甲醛溶解在果蔬表面的水分中，还会造成果蔬污染，一些多孔类、叶类蔬菜更危险。尤其是在冰箱的低温环境下，甲醛释放速度虽然减慢，但持续接触时间延长，导致食物在不知不觉中“吸收”了更多甲醛。

研究人员曾将同一批蔬菜分两组存放：一组使用外卖保温袋，一组使用食品级保鲜袋。72小时后检测发现，前组蔬菜甲醛含量比后者高出3~5倍。

所以，千万别再囤外卖保温袋了，更不能拿来直接接触蔬果、肉类，以免吃进甲醛而不自知。

有网友表示：劣质保温袋的味道真的很刺鼻。

还有网友表示：“以前完全不知道”“还寻思着省钱了”。

很多人存在一个误区：保温袋是用来装热饭的。

有网友提醒，实际上，这类一次性外卖保温袋，设计初衷更多偏向保冷，适合存放冰饮、冷冻食材，并不适配高温热食环境。比如在超市买冻品时装冰保鲜，而不是用来装热汤热饭。

外卖袋子比你想象的脏多了

菌落数量最高超标12倍

即使外卖袋子没有甲醛，也不建议大家囤积，因为它的脏污程度可能超乎你的想象！

首先，外卖袋子在生产、运输、储存等环节都可能沾染到大量细菌和污染物；

其次，商家在打包过程中，打包台上的卫生环境也难以知晓；

第三，外卖员的储物箱往往装过各种食物、药物、生活用品等，里面还可能残留着撒漏的汤汁、遗漏的杂物，又不常清洁消毒，简直是细菌的“大本营”。

有检测显示，外卖包装袋表面的菌落总数最高能超标12倍，近半数能检出大肠菌群，甚至还有致病性金黄色葡萄球菌。

如果家里有老人、小孩、孕妇等抵抗力差的人，摸了外卖袋又接触食物，很可能因此生病。

建议收到外卖后，将外卖放在地上，拆开包装，取出食物放在桌上，然后先洗手再吃饭，用餐结束后立即将外卖包装放至门外或扔掉。

怎么判断袋子有问题？

打开袋子如果闻到明显刺鼻化工气味，说明胶水残留超标，直接丢弃，不要继续使用，更不要拿来装食物。

安全使用建议

外卖拿到手，尽快把餐品取出，不要长时间把热食闷在保温袋内；

禁止复用外卖保温袋装熟食、热食、果蔬、饮用水；

即便做杂物收纳，也不建议长期在家密闭空间囤积大量旧保温袋；

如果需要自备保温袋带饭，选购明确标注食品接触级、采用环保水性胶的正规产品； 外卖保温袋可以非食品接触场景短暂收纳，但不建议长期循环使用。

来源：央视新闻客户端

原标题：“甲醛超标”冲上热搜！这个东西很多人爱囤家里

本文转自：温州新闻网 66wz.com