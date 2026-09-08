应急管理部 2026-09-08 11:41:43

2025年6月5日凌晨，某地一居民小区，52岁的男子李亮（化名）将一块二手电动自行车的电池带入出租房内充电。然而，电池充电器突发电气线路故障导致屋内起火，造成李亮严重烧伤，不治身亡。事后，李亮的家属将房东诉至法院，索赔110余万元。近日，法院作出一审判决。

火灾事故现场

购买二手车不到8小时，起火了

2021年5月，李亮在某地一栋村民自建房2层租下一间房，面积约5平方米，房东为吴佳新夫妇。

2025年6月5日凌晨4时许，李亮房间起火，火被其他租户扑灭，但李亮全身98%烧伤，17天后身亡。

消防部门认定，火灾系电动自行车电池充电器电气线路故障所致，最初起火部位在床铺边缘。

据了解，该电动自行车及电池为李亮前一天花249元从二手车商贩处购得，购车后不足8小时，悲剧发生。

房东称“出租房到处都是安全提示”

事后，李亮的家属起诉房东夫妇二人，索赔医疗费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等损失的50%，即110余万元。理由是二被告作为房屋出租人，未尽到安全保障义务，以及对出租屋内失修、混乱的电气线路的维修义务。

二被告在法庭上辩称，室内禁充电动自行车电池是常识，李亮应自负全责；且出租房路口、墙上、门上等处都有安全提示，室外已设置充电棚，各屋电表已安装漏电保护器，已尽到安全保障义务。

法院判决

法院认为，争议焦点为房东是否存在过错。

原告主张“租赁屋内线路混乱，年久失修”引起火灾，但并无证据，且与消防部门认定的事故原因不符，不予采信。

此外，房东的安全保障义务应以合理限度为界，不能苛求其对承租人室内的私密违规行为承担“超出边界”的防范责任。

李亮深夜在狭小卧室内的床铺边为二手电池充电，违反法律法规及消防安全要求，违背基本安全常识，是引发火灾的直接、根本原因。

综上，法院审理认为，李亮应当自行承担全部后果，一审判决驳回原告方全部诉讼请求。

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来源：应急管理部

原标题：电动自行车火灾夺命仅需100秒！这些安全要点请记牢→

本文转自：温州新闻网 66wz.com