网传玻璃纤维会致癌？筷子、雨伞这类日用品还能用吗？

科普中国 2026-09-08 12:21:14

电视剧《还珠格格》里紫薇被容嬷嬷用针扎手指的画面，大概是很多90后的童年噩梦。被针扎是种什么体验，或许不是每个人都体会过，但生活中有一种东西，如果被它扎了，可能比1000根针都痛苦——这种东西就是玻璃纤维。

网上有很多人都讲过无意中摸到玻璃纤维后给自己带来的伤害：

扎到手上，又痒又疼；

图源：社交媒体

粘了几次都粘不干净；

图源：社交媒体

还有人说，日常生活用品中的雨伞、筷子、蚊帐架、风筝架等等都有可能是玻璃纤维做的，千万别再用了……

玻璃纤维到底是什么，对人体有哪些影响？原料里包含玻璃纤维的生活用品，真的不能再用了吗？今天带大家一文讲清～

什么是玻璃纤维

玻璃纤维（Fiberglass）于上世纪30年代首次商业合成，是一种性能优异的无机非金属材料，单丝的直径为几个微米到二十几个微米，最细能达到头发丝的二十分之一。

玻璃纤维的产品设计自由度很大，可以像其他丝材一样进行编织纺丝加工，将由数百根甚至上千根单丝组成一束纤维原丝。玻璃纤维绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但也有性脆、耐磨性较差的缺点。

玻璃纤维比较常见的应用是和树脂材料复合，以树脂为基体，玻璃纤维为增强材料制作而成，俗称玻璃钢。

和传统金属复合材料相比，玻璃钢的密度更低、强度更高、耐腐蚀性能更好，同时其不同部位的性能可根据需要进行设计，因此从建筑建材、家具卫浴到能源交通等领域都占有一席之地。

在一些特殊领域中，玻璃纤维也占据着不可或缺的地位。

在石油化工及一些重工业生产环境中，从业人员常面临着高温物料喷溅、机械伤害乃至火灾的威胁，在纺织物中加入玻璃纤维，利用其优点可大大提高织物的耐切割、防静电和耐热阻燃性能，如消防专用服装、耐切割手套等。

在核防护中，玻璃纤维由于对热中子有良好的吸收能力，可制作成玻璃纤维复合的热中子防护服，有效降低对人体伤害；结合其绝缘性还可用于制作核反应堆内探测器电缆的绝缘材料。

玻璃纤维对人体有哪些影响

讲完了玻璃纤维的优势，再来看看玻璃纤维的问题所在。

由于玻璃纤维脆性的特点，会断裂成更短的纤维碎片。根据世界卫生组织等机构的长期实验认定，直径小于3微米且长径比大于5:1的纤维可被吸入至人体肺部深处。根据开头所说的，常用玻璃纤维的直径普遍大于3微米，因此不用过于担心对肺部的危害。

对玻璃纤维的体内溶解研究显示，玻璃纤维加工过程中表面存在的微裂纹在弱碱性的肺部体液侵蚀下会不断扩大加深，增大其表面积，降低玻璃纤维强度，从而加快其降解。研究显示，1.2～3个月玻璃纤维就会在肺部完全溶解。

根据过往的研究论文显示，大鼠和小鼠长期（时间均超过一年）暴露在含有高浓度玻璃纤维（超过生产环境一百倍以上）的空气中，其肺纤维化和肿瘤发生率没有显著影响，仅在动物的胸膜内植入玻璃纤维才会发现肺部的纤维化。文中同样提及上世纪欧洲、美国以及我国对相关的玻璃纤维产业工人进行健康调查，并没有发现尘肺病、肺癌、肺纤维化等疾病的发病率显著上升，但确实发现上述工人的肺功能较一般人有所下降。

虽然玻璃纤维本身对生命不会构成危险，但直接接触玻璃纤维对皮肤和眼睛有强烈刺激感，而吸入含有玻璃纤维的尘埃颗粒可能会刺激到鼻腔、气管、咽喉等部位。刺激症状通常是非特异性的、暂时的，可能包括瘙痒、咳嗽或喘息。大量暴露于空气中的玻璃纤维可能会加重现有的哮喘或支气管炎样疾病。一般来说，当接触者远离玻璃纤维来源一段时间后，相关症状会自行消退。

关于玻璃纤维的常见说法

玻璃纤维会致癌吗？

此处需要把玻璃纤维和石棉进行一些对比。

石棉是一种天然存在的纤维状硅酸盐矿物，性能和玻璃纤维类似，具有耐热、耐腐蚀性、耐磨等特点，被广泛用于建筑、隔热和密封材料中。

但单根石棉纤维可以沿轴向继续分裂成直至亚微米尺度，细小的石棉颗粒悬浮在空气中，会被人体吸入呼吸道深处并抵达肺泡部位。由于石棉稳定的化学结构，一旦被吸入人体内，在肺部生理液体环境下可存在大约300年时间，即伴随终身。

若长期处于石棉颗粒漂浮的环境中，硬质且尖锐的石棉纤维不断在肺部累积，容易刺穿肺部组织，进而引起炎症、组织纤维化乃至多种癌症。目前，由于石棉引起的危害过于严重，已经在全球多个国家和地区被禁止使用或限制使用。

相较之下，目前没有明确证据证明玻璃纤维会像石棉纤维一样具有致癌性，不过，它对人体皮肤的刺激性同样不容忽视，在使用相关制品时应小心谨慎。

含有玻璃纤维的筷子、蚊帐架等生活用品，还能用吗？

可以使用。

在目前的市面上产品中，玻璃纤维通常是固定在树脂材料内部起到增强作用，正常使用的情况下，玻璃纤维会被树脂包裹粘牢，不会从材料内部出来对人体造成伤害。

在挑选以及使用相关产品时，要选择正规品牌产品，因为正规产品在进入市场前会经过多重安全检测，通过检测的含有玻璃纤维制品安全性还是有保证的。

不过，家中有皮肤敏感者或婴幼儿的建议少用。

被玻璃纤维伤到了，该怎么办？

最重要的肯定是防患于未然，先充分了解即将进行的相关操作是否会接触到玻璃纤维。

如果确实需要接触，首要工作就是降低自己皮肤的暴露区域，一定要用长袖衬衫和长裤覆盖所有裸露的皮肤，操作过程中始终佩戴护目镜和适当的工作手套，并戴上防尘口罩以保护喉咙和肺部。工作完成后，请务必彻底洗手和洗脸，并将使用过的衣物和防护用品进行单独清洗，切忌将衣物丢在生活区域如沙发上。

如果已经因为意外被玻璃纤维所伤，如扎伤手部皮肤，下面是目前一些可查询到的方案，供大家参考：

如果在接触玻璃纤维后出现皮疹和发痒，请不要摩擦或抓挠该区域。立即用温水和温和的肥皂清洗暴露的区域，并用毛巾擦拭以去除皮肤上的玻璃纤维。

如果你能够清楚地看到皮肤中的玻璃纤维，清洗该区域后，在相应的皮肤区域使用一小块胶带，用胶带拉出碎片。同时尽快洗澡，洗掉皮肤上其他可能的玻璃纤维残留。

来自知乎网友的做法，或许能给大家带来一点启发：

图源：社交媒体

来源：科普中国

原标题：网传玻璃纤维会致癌？筷子、雨伞这类日用品还能用吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com