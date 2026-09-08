“新疆2027年中考科目及分值重大调整”不实（2026·09·08）

全国网络辟谣 2026-09-08 16:46:16

辟谣 “新疆2027年中考科目及分值重大调整”不实

详情：近日，网上流传“新疆2027年中考科目及分值重大调整，初中生和家长务必提前规划”的相关信息，引发学生及家长群体关注咨询。经核实，该信息为谣言。截至目前，新疆维吾尔自治区教育厅、昌吉州教育局均未发布任何关于2027年中考科目及分值调整的官方文件，一切信息以官方发布为准。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、昌吉州互联网辟谣平台）

科普 “甲醛超标”冲上热搜，这种袋子暗藏风险

详情：近日，话题#食品保温袋 甲醛超标#冲上热搜，让不少人心里一紧。有些外卖袋子好看又保温，很多人不舍得扔，拿来稍加改造做成了抽纸盒、收纳袋、冰箱分格袋……

然而一些外卖袋子在生产过程中，很可能添加了甲醛，用于提高材料的耐水性、抗皱性等，尤其是袋子粘合处使用的胶黏剂，往往是甲醛的“重灾区”。

如果用它来装果蔬，甲醛溶解在果蔬表面的水分中，还会造成果蔬污染，一些多孔类、叶类蔬菜更危险。尤其是在冰箱的低温环境下，甲醛释放速度虽然减慢，但持续接触时间延长，导致食物在不知不觉中“吸收”了更多甲醛。

研究人员曾将同一批蔬菜分两组存放：一组使用外卖保温袋，一组使用食品级保鲜袋。72小时后检测发现，前组蔬菜甲醛含量比后者高出3~5倍。所以，千万别再囤外卖保温袋了，更不能拿来直接接触蔬果、肉类，以免吃进甲醛而不自知。

怎么判断袋子有问题？

打开袋子如果闻到明显刺鼻化工气味，说明胶水残留超标，直接丢弃，不要继续使用，更不要拿来装食物。

安全使用建议

外卖拿到手，尽快把餐品取出，不要长时间把热食闷在保温袋内；

禁止复用外卖保温袋装熟食、热食、果蔬、饮用水；

即便做杂物收纳，也不建议长期在家密闭空间囤积大量旧保温袋；

如果需要自备保温袋带饭，选购明确标注食品接触级、采用环保水性胶的正规产品；

外卖保温袋可以非食品接触场景短暂收纳，但不建议长期循环使用。（来源：“新华社”微信公众号）

科普 用AI鉴别毒蘑菇，结果人进了ICU……AI到底是如何看世界的？

详情：最近，有两个新闻引起网友关注。浙江一男子采野蘑菇，用AI鉴别“验毒”，认证为无毒后放心下锅，导致急性肾衰竭和横纹肌溶解，被送进ICU。香港杨女士发现家人炒熟的海鲜里混有一只陌生小螃蟹，因外形少见心生疑虑，用AI查询识别发现是剧毒的红斑斗蟹，她果断整盘倒掉，逃过一劫。

同样是AI工具，为什么一个险些酿成悲剧，一个成功避险？

先说结论：AI看到的并不是物体的“概念”，而是像素的统计规律。它给的答案仅供参考，不能作为最终依据。

一张照片，在AI的认知里就是一堆数字——每个像素由RGB三个数值组成，一张普通照片可能有几百万个数据点。AI通过卷积神经网络层层提取特征：浅层看边缘、颜色块，中层组合成眼睛、车轮，深层才认出人脸、汽车。AI根本不“理解”蘑菇是什么、毒素是什么。它只是在你拍的照片和数据库里几万张蘑菇图片之间，找“像素长得最像”的那一个。剧毒的野蘑菇和普通食用菌，在照片上可能就差一丁点儿，线暗一点、角度偏一点、泥土挡一下，AI立马抓瞎。更致命的是，AI只能看表面，检测不了毒素。你让一个只看过图片的“人”去鉴定蘑菇能不能吃，这事本身就不靠谱。

AI适合做什么？辅助学习、获取参考信息，就像用搜索引擎查资料，AI给你一个参考方向，个人再去核实。

AI绝对不适合做什么？替你做涉及人身安全的决定。野生蘑菇能不能吃、这药能不能吃——这些问题，AI的答案仅供参考，不能作为最终依据。

AI是个好工具，但别把它当成万能的。工具就是工具，决定权永远在你自己手里。（“杭州辟谣”微信公众号）

通报 安徽全椒：公安机关依法查处2起涉台风网络谣言案件

详情：近期，四川省眉山市公安局东坡区分局依法严厉查处网络谣言违法犯罪，全力营造风清气正的网络环境，现公布4起典型案例。

今年8月份，台风“白海豚”影响安徽全椒县，在全县上下全力开展防御和抢险救灾工作的关键时期，个别网民为博取眼球、吸引流量，编造传播涉台风不实信息，干扰正常抗台防汛秩序，造成恶劣影响。公安机关迅速行动，依法查处2起涉台风网络谣言案件，现将有关情况通报如下：

案例一

8月10日，网民杨某某发布视频并在视频评论区留言“是的，人都砸死了”的不实言论。经公安机关核查，该路段受台风影响，大树倒伏砸中公交车，造成道路拥堵，经多部门紧急清障，受阻路段陆续恢复畅通，现场无人员伤亡情况。杨某某路过事发路段时，对着倒塌树木和围观人群拍照，在未经核实的情况下编造“人都砸死了”的不实内容发布至网络。

案例二

8月14日，网民赵某发布视频并配文称：“洪水防汛荒草圩二圩又要炸圩喽”。该信息发布后引发多名网民关注和讨论，造成不良社会影响，扰乱了正常防汛抗灾秩序。经核实，相关言论纯属谣言。

目前，属地公安部门已依法对以上人员进行行政处罚。

（来源：“安徽网络举报”微信公众号、“全椒警方”微信公众号）

通报 真敲诈假举报，娄底新化侦破一起“舆情敲诈”类恶势力团伙案

详情：打着“监督”的幌子，通过网络问政平台、线下寄信等方式虚构夸大负面信息，对企业发起“车轮式”恶意举报实施“软暴力”，逼企业“出钱消灾”。近日，湖南新化公安打掉一个以“举报维权”为名，行敲诈勒索之实的恶势力犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。

经调查，2022年至2025年期间，罗某等3人假借监督企业守法经营之名，针对新化县及周边县市的十余家生产企业，虚构夸大环保等方面的问题，对受害企业反复恶意投诉举报，持续制造负面舆情，严重影响企业正常生产经营，倒逼企业出钱“消灾”，达到非法敛财的目的。其中6家受害企业共计被敲诈10余万元。

目前，该3人因涉嫌敲诈勒索罪均被依法移送新化县人民检察院审查起诉。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com