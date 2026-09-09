“湖南网络举报”微信公众号 2026-09-09 09:26:43

打着“监督”的幌子，通过网络问政平台、线下寄信等方式，虚构夸大负面信息，对企业发起“车轮式”恶意举报实施“软暴力”，逼企业“出钱消灾”。

近日，湖南新化公安打掉一个以“举报维权”为名，行敲诈勒索之实的恶势力犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。

表面“维权”实为“围猎”，多家企业中招

温塘镇某企业主报警称，其被人通过多家网络问政平台及邮寄信访件等方式恶意举报，并被敲诈勒索一万元。

新化县公安局立即开展调查，发现该举报内容故意夸大、严重失实，且类似举报涉及多家企业。为深挖彻查严惩犯罪，新化县公安局迅速抽调精干警力专案侦办。

民警千里追踪，团伙成员全部抓获

经全面调查、深度研判，民警发现所有线索最终指向同一个操控核心——犯罪嫌疑人罗某，并由此追踪深挖出以罗某为首的3人作案团伙。

2026年5月，收网时机成熟，民警先后赶赴广西、河南等地将罗某及其同伙李某、凌某抓获归案。

至此，这个通过“举报—施压—收钱”方式实施舆情敲诈的3人犯罪团伙被彻底捣毁。

查清犯罪事实，依法严惩

经查，2022年至2025年期间，罗某等3人假借监督企业守法经营之名，针对新化县及周边县市的十余家生产企业，虚构夸大环保等方面的问题，对受害企业反复恶意投诉举报，持续制造负面舆情，严重影响企业正常生产经营，倒逼企业出钱“消灾”，达到非法敛财的目的。其中6家受害企业共计被敲诈10余万元。

目前，该3人因涉嫌敲诈勒索罪均被依法移送新化县人民检察院审查起诉。

警方提示：以“举报”之名行敲诈之实，破坏的是营商环境，挑战的是法律底线。企业遇类似情况切勿私下破财消灾，务必保存证据第一时间报警。

来源：“湖南网络举报”微信公众号

原标题：表面“维权”实为“围猎”，多家企业中招

本文转自：温州新闻网 66wz.com