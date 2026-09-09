“湖南医保可办理二次报销”系虚假信息（2026·09·09）

全国网络辟谣 2026-09-09 18:18:05

辟 谣 “湖南医保可办理二次报销”系虚假信息

详情：近期，有群众向湖南当地媒体反映接到陌生来电、短信，对方以“居民医疗补充保障已到达”“医保二次报销”等为由，要求医保人员配合相关操作。针对该情况，湖南省医保局提醒，湖南省医疗保障局及各级医保部门从未、也不会通过电话、短信等方式，要求参保群众点击链接“确认”所谓“居民医疗补充保障”；或诱导群众下载、操作软件办理“医保二次报销”。上述行为均非医保部门官方行为，与医疗保障行政部门及经办机构无关。

针对群众关心的“二次报销”问题，湖南省医保局回应称，湖南省基本医疗保险、大病保险均已实现“一站式”结算，参保群众在定点医药机构就医购药时按规定直接结算报销，不存在所谓“二次报销”的情况。凡以“二次报销”“补充保障到账”等名义要求点击链接、下载软件或提供个人信息的，均属虚假信息。医保政策咨询及业务办理，请通过正规渠道办理。（来源：“湖南网络举报”微信公众号、红网）

科 普 为什么秋台风或比夏台风更“狠”？

详情：时至白露，暑气渐消。这个时节，除了秋雨，还要警惕秋台风。根据多部门会商研判，今年9月预计有2至3个台风登陆或明显影响我国，数量较常年同期偏多，强度偏强。

台风强度是跟海水温度相关的，在太阳高度角北半球向南落的过程中，南部海洋是被太阳直射比较强烈的区域，海温条件非常好，这个时候生成的台风不亚于夏季台风的强度。另外，秋季冷空气开始相对活跃，台风和冷空气的结合，特别是台风残留云系和冷空气的结合，往往更容易爆发出比较强的降水，破坏性可能比夏台风还要厉害。秋季正处于农时，农业生产很多作物正是怕风雨的时候。

总的来说，秋台风本身的强度不亚于夏台风，结合它的整体破坏力和发生时机，叠加秋季特定的天气情况和农业生产时间节点，对人们日常生产生活的影响或许会更为显著。（来源：央视新闻客户端）

通 报 安徽宿州警方公布3起网络谣言典型案例

详情：2026年，安徽省宿州市埇桥区公安机关依托“净网-2026”专项行动，依法严厉打击网络谣言违法犯罪活动，全力维护清朗网络空间。现公布3起网络谣言典型案例。

案例一

8月24日，桃园镇网民王某某在互联网平台发布一段夜间河面的视频，并配文称：“目前掉河里三个了，喝点酒嘚瑟”。经核实，相关情况不实。经查，王某某为博取网络流量，将拍摄的夜间河面视频配上不实信息并对外发布，虚构事实扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

案例二

8月11日，三里湾街道网民陈某某在互联网平台发布一段自然灾害的视频，并配文称：“狂风骤雨，顷刻街道变汪洋”。经核实，相关情况不属实。经查，陈某某在互联网平台发布自然灾害视频，配上位于埇桥区的定位。其行为误导公众认为埇桥区发生自然灾害，制造社会恐慌，造成不良社会影响。

案例三

7月14日，祁县镇网民单某某在互联网平台发布一段两个小女孩从摊位上拿取卤味的视频，并配文称：“谁家的两个孩子偷我的鸭货，再不给钱我就报警了”。经核实，相关情况不属实。经查，单某某为博取网络流量，把自己两个孩子从自家店铺摊位拿取卤味的监控视频传至互联网，虚构为他人盗窃财物，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com