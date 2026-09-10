健康真相NO.693丨吃播一直在“吃”，为何反而丢了钾？

新华网、人民日报、中国新闻社等 2026-09-10 09:31:55

专家表示，暴饮暴食本身并不会直接导致血钾暴跌，问题的关键在于吃播圈里常见的两个动作：催吐和导泻。

近日，吃播网红“干饭莹莹”的父母在社交媒体账号发布讣告，称“莹莹”（本名：陈紫怡）已于2026年8月17日离世。

“莹莹”最后一条视频发布于8月14日，称自己“反复吃，钾流失，住院了”。她说自己血钾浓度最低才2.3，知道是吃播引起的，提醒大家“挣钱固然重要，身体永远是第一位”。

有知情人透露，莹莹长期都处于低钾的状态，这次离世的原因疑似低钾引发的心脏骤停。

在莹莹去世的3天前，她还在账号上更新了视频。8月14日的最后一条动态中，她回应了为何近期没有直播和更新视频。

她表示自己是因为低钾住院，这已经不是她第一次因为这样的原因入院了。在那条视频中也提到，之所以身体出现低钾，很大程度和自己做吃播有关系，和自己长期催吐有关。

她说自己之前直播卖皮蛋，一场下来要吃六七十个，换其他商品，同样需要不停地吃。对于吃播来说，吃得越多，直播的效果就越好，但是身体却不一定扛得住。

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吃播一直在“吃”，为何反而丢了钾？

很多人想不通，吃播一直在“吃”怎么会缺钾缺到这种程度？

浙江医院全科医学科副主任柴栖晨副主任医师解释说，暴饮暴食本身并不会直接导致血钾暴跌，问题的关键在于吃播圈里常见的两个动作：催吐和导泻。为了保持身材、维持食量，不少吃播博主在镜头前拼命吃，镜头外拼命吐，或者吃泻药把食物快速排出去。

“人体的胃液里，钾的浓度是血液的2到3倍；肠液里钾的浓度更是血液的10倍。”柴主任说，一次剧烈的呕吐或腹泻，丢掉的不是水分，是含钾量极高的消化液。反复如此，血钾就像被一点点抽干的水池，很快就见了底。

当然，导致低钾的并不只有消化道丢失这一条路径。柴栖晨说，临床上低钾血症的三大元凶是：摄入不足、丢失过多、细胞内外的异常转移。

摄入不足，就是吃得实在太少，比如过度节食；

丢失过多，除了呕吐腹泻、大量出汗，还有肾脏丢失，像服用利尿剂，或某些内分泌疾病患者就属这类；

而细胞内外转移，比如静脉泵胰岛素降糖，钾离子就非常容易转入细胞内，血液里的钾就会减少。

此外，碱中毒、严重感染、甲亢引起的周期性麻痹，甚至严重应激状态，都可能让血钾在短时间内骤降。

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低钾最狡猾的地方，就是它早期的症状太普通

普通到几乎每个人都会忽略

低钾最早、最常见的表现就是下肢无力，走路觉得脚拖不动，上楼梯腿发软，站久了想蹲下。很多人以为只是累了、没睡好，甚至觉得是年纪大了，根本不会想到去查血。等到这种无力感从腿部蔓延到躯干、上肢，再到呼吸肌，人连呼吸都变得吃力时，往往已经来不及了。

柴栖晨特别提醒，急性发生的低钾比慢性的要危险得多——急性低钾会导致心脏的电活动瞬间失控，猝死风险成倍增加。莹莹在最后一条视频里还能说话、能提醒粉丝，但三天后就走了，说明病情恶化得远比想象中快。

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警告：低钾严重者会致命！

据“复旦大学附属中山医院”介绍，钾是一种非常重要的电解质，参与机体细胞代谢，在调节渗透压和酸碱平衡、保持神经肌肉兴奋性和心肌自律性等方面发挥重要作用。

低钾血症是指血钾含量低于正常范围的一种病理状态，正常情况下，血钾浓度为3.5~5.5mmol/L。当血清钾<3.5mmol/L时，可被诊断为低钾血症，会出现疲乏无力、胸闷心悸、恶心呕吐、腹胀便秘等症状。高危人群包括长期偏食、减肥者，或长期大量呕吐、腹泻者，肾脏疾病等疾病患者。严重者四肢软瘫，甚至出现呼吸肌麻痹、心脏骤停、猝死等。

如果怀疑自己血钾异常，可以去医院化验血电解质指标，切勿自己判断，一定要由医生评估血钾情况，遵从医嘱服药饮食。轻度低钾者，可以通过食物补钾，或是口服补钾药物；中度、重度低钾的患者以及急性低钾血症的患者，应当在医生的监护下，使用静脉补钾药物，并同时筛查产生低钾的原因，必须针对低钾的病因来进行治疗，源头治理。

高钾食物有哪些

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水果类

香蕉、橙子、柚子、榴莲、椰子、牛油果等。

蔬菜类

菠菜、香菇、木耳、米苋、土豆、藕、山药、枣、黄豆、蚕豆等。

海产品

紫菜、海带、墨鱼干、干贝、三文鱼、虾米等。

肉类

羊肉、猪肉、鸡脯肉、鹅肝等。

其他

奶粉、茶叶、开心果、腰果、瓜子、葡萄干、花生酱、酱油等。

低钾患者应多吃以上含钾丰富的食物，慢性低钾患者建议食用低钠盐，因为低钠盐中的钾含量（50~150毫克/克）很高，是普通食盐的几十倍。

来源：新华网、人民日报、中国新闻社、新闻坊、四川观察、潇湘晨报、橙柿互动·都市快报、复旦大学附属中山医院

原标题：“干饭莹莹”因病去世，年仅24岁，医生严肃提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com