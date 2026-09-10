全国网络辟谣 2026-09-10 15:30:05

从“人工智能可以取代老师”“本科毕业无法当老师”的职业焦虑，到“代办教师资格证”的非法圈套，再到“持教师证全国免费游玩”的福利误读，我们逐一澄清，送上一份教师节“真相清单”。

教师节到来，朋友圈被鲜花和祝福刷屏。与此同时，却有人围绕教师职业散布谣言。从“人工智能可以取代老师”“本科毕业无法当老师”的职业焦虑，到“代办教师资格证”的非法圈套，再到“持教师证全国免费游玩”的福利误读，全国网络辟谣逐一澄清，送上一份教师节“真相清单”。

误区一：人工智能可以取代老师

真相：人工智能正在重塑教育的形态，也在重塑教师的角色，但人工智能再强大，也取代不了教师。无论教育形态如何变革，教师的育人地位和价值底色不会变。对教师而言，关键在于能不能让技术为立德树人服务，为因材施教服务，这既是挑战，也是机遇。日前，教育部召开新闻发布会，介绍教师队伍建设情况时，表示将开展教师人工智能素养培训，统筹线上自主学习与线下有组织培训，在国家智慧教育平台教师中心上线AI素养专区，提供完整课程包和应用案例，推动人工智能赋能教师发展，让技术成全教师，让技术为教师减负。

误区二：本科毕业无法进入教师岗位

真相：经向教育部有关部门核实，该说法不实。中共中央、国务院发布《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，提出强化高层次教师培养，为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。相关政策文件从未作出“全面硕士化”或“本科不得进入教师岗位”的规定。请广大师范生和在职教师通过教育部官网等权威渠道获取政策信息，切勿轻信网络传言。

误区三：教师资格证书可代办

真相：教师资格考试和认定均由教育行政主管部门依法组织实施，教师资格考试报名和认定申请须由本人完成。教育部建立了专门的工作网站，从未委托或授权任何第三方机构代办，教师资格证书真伪可在相应网站核验。

具体办理程序和所需材料，可通过以下官方渠道查询：

教育部政务服务平台：https://zwfw.moe.gov.cn

中国教师资格网：https://www.jszg.edu.cn

此外，也可以在“中国教师”小程序（连接着全国教师管理信息系统）直接申领电子教师证。

任何声称“免考办证”“走流程代办”“内部渠道拿证”的机构或个人，均属违规违法，制作、买卖假教师资格证书涉嫌伪造国家机关公文、证件、印章罪，将被依法追究法律责任。请广大申请人提高警惕，通过正规途径获取教师资格证书，切勿轻信“代办”传言，避免上当受骗。如发现非法代办或假冒网站线索，请及时向公安机关或教育行政部门举报。

误区四：持教师资格证可免费游全国景区

真相：目前，教育及旅游主管部门均未发布过“持教师资格证可免费游全国景区”的官方公告。全国部分景区在寒暑假期、教师节期间等特定时段提供一定优惠，不存在全国单位的统一免费政策。不过，国家正持续推进社会公共服务“教师优先”，近期已会同国铁集团推出教师出行优待举措，教师会员在乘坐2026年9月10日至12月30日的火车到站后，可获得票面金额10倍积分；后续还将联合有关部门和企业启动第三期“尊师惠师公益行动”。“中国教师”小程序上线教师专属服务专区，围绕医疗健康、出行文旅、金融支持、生活消费等领域，推出一系列优惠举措，让尊师重教落到实处。广大教师可通过“中国教师”小程序查看了解景区惠师服务。

教育是国之大计、党之大计，教师的权益需要法律保障，更需要全社会的理性认知来守护。让我们在真相中致敬，在理解中前行。祝全体人民教师节日快乐，桃李芬芳、幸福安康！

来源：全国网络辟谣

原标题：教师节特辑|别被这些传言带偏了

本文转自：温州新闻网 66wz.com