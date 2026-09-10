“出境将全面收紧，普通人出境变难”系误读新规（2026·09·10）

全国网络辟谣 2026-09-10 18:06:07

辟 谣 “出境将全面收紧，普通人出境变难”系误读新规

详情：《国务院关于出境入境管理的规定》（以下简称《规定》）将于2026年9月15日落地施行，规定共19条，旨在规范出境入境管理，保障出境入境人员合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。近日，网络上有不少关于出入境新规的解读声称“未来出境将全面收紧，普通人出境变难”， 引发关注。结合司法部、公安部、国家移民管理局负责人答记者问权威内容明确：上述说法属于对法律法规修订内容的误读。

官方答记者问明确：出台《规定》，针对的是“实践中出现了上当受骗出境或者虚构事由非法出境从事跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动，严重危害人民群众生命和财产安全，或者违规出境后向境外非法转移技术，危害国家产业安全、技术安全等问题。”相关规制对象是非法跨境人员，不针对有合法出境需求的普通民众。

针对群众关心的出境审批问题，三部门负责人在答记者问中明确：《规定》要求“出境人员申请出境的事由应当真实、合法，并配合移民管理机构核实身份、申请事由；规定出具邀请函件的单位和个人应当对邀请内容的真实性负责；对提供虚假材料、作出虚假陈述的，移民管理机构有权决定不予签发出境入境证件或者不准其出境；另一方面，根据出境入境管理法的授权，完善不准出境情形”，不是限制正常出境。我国坚持保障公民依法出境入境的权利，公民因旅游、探亲、经商、留学等正当理由申请出境，符合法定条件的，可正常办理出入境证件，正常出境活动不受影响。

综上，新规并非限制普通民众出行，而是针对高危目的地、异常出行人员做前置劝阻，守护群众人身财产安全。出入境管理相关政策信息，请以国家移民管理局、司法部、公安部通过中国政府网等官方渠道发布内容为准。（来源：司法部）

辟 谣 “天津静海施工井事故致4人遇难”不实

详情：近日，网上流传“静海施工井1人晕倒，3名施救者遇难”的信息，称“9月8日，天津静海区一处雨水管道施工现场，1名工人疑因密闭空间缺氧晕倒，3名同事相继下井施救，均因窒息遇难，共造成4人死亡”，引发关注。经与属地公安、应急管理等相关部门核实，天津市静海区未发生该事故，网传信息系不实谣言。（来源：“天津辟谣”微信公众号）

科 普 流感疫苗到底该什么时候打

详情：据中国疾控中心最新监测数据，流感具有季节规律，我国冬春季流感高峰多在10月中下旬至次年1月，南方可能持续到2月，当前全国流感处于中度流行水平，5至14岁青少年群体流感感染尤为突出。四川大学华西医院及成都市武侯区疾控专家明确，现阶段为流感疫苗黄金接种窗口期，并针对流感疫苗是否需要复种问题作出权威解答。

根据防疫指南，每年9-10月为流感疫苗最佳接种时间。流感疫苗接种后需2至4周才能产生足量抗体，疫苗保护效力可维持6至8个月， 9月、10月接种，可让抗体精准覆盖首轮流感高峰，在10到11月第一波流感小高峰来的时候起到保护作用。

针对年初1-2月已接种流感疫苗的人群，专家明确现在仍需重新接种。一方面，流感疫苗毒株每年根据全球流行态势迭代更新，本年度三款疫苗毒株已全部更换，年初疫苗无法匹配当前主流流行毒株；另一方面，流感疫苗有效保护期仅6至8个月，年初接种的疫苗防护效力已大幅衰减，无法抵御秋冬流感疫情，因此无论年初是否接种，现在仍需按时完成接种。（来源：四川观察）

通 报 云南省丽江市通报三起网络谣言典型案例

详情： 近期，云南省丽江市公安机关先后查处三起网络造谣案件，多名违法行为人因肆意发布、传播网络不实信息，触碰法律红线被依法处罚。

案例一：酒后编造涉警不实信息谣言。永胜县公安局网安大队在工作巡查中发现，某短视频平台出现一则不实言论，内容提及“找菌子破坏森林，永胜警方开展抓捕行动，涉事人员罚款1万至2万元”。经民警全面核查，该内容纯属虚假捏造，无任何事实依据。视频发布者谷某某系饮酒后意识不清，主观随意编造信息后发布至网络平台。永胜县公安局依法对谷某某作出罚款处罚。

案例二：编造传播利用AI制作虚假豹子视频谣言。网络上曾流传多条“豹子闯入村民家中”“豹子在田间活动”的短视频，引发大量网民转发、讨论，部分群众因此产生恐慌心理，扰乱了正常公共秩序。经玉龙公安核查，网传豹子相关视频均为虚假合成内容，并非真实拍摄。违法行为人马某某、和某为博取网络关注、赚取流量，刻意使用AI视频工具制作虚假视频并上传至网络，视频经多方扩散，造成不良社会影响。目前，马某某、和某二人已被公安机关依法给予行政处罚。

案例三：编造虚假涉农补贴信息谣言。华坪县局荣将派出所在日常巡查工作中发现，网络平台流传“西瓜补贴、芒果补贴”相关涉农政策视频内容，不实信息引发辖区种植户及广大群众关注、转发，造成不良社会影响。经警方核查，该虚假内容由网民杨某某为博取网络关注度、赚取流量刻意编造发布。杨某某在无任何官方政策依据的前提下，通过个人社交账号虚构辖区种植西瓜、芒果可申领专项政府补贴，同时编造虚假的补贴申领渠道、办理时限等信息，误导广大种植户和普通群众，扰乱正常网络秩序。目前，杨某某已被公安机关依法处以行政拘留的处罚。（来源：“云南丽江警方”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com