健康真相NO.694丨饮品不是药，用中式养生水替代白开水不可取！

科技日报 2026-09-11 09:14:56

许多消费者认为中式养生水有祛湿、补气、润燥等作用，将其当作日常养生饮品，甚至替换白开水长期饮用。专家表示，这种做法不可取。

如今，走进商超，货架上总少不了红豆薏米水、红枣枸杞饮、陈皮乌梅茶、苹果黄芪水等中式养生水。它们身披国潮包装，上面印着“0糖0脂0卡”“古法慢熬、药食同源”的宣传语，价格也比普通矿泉水贵出不少。同时，“喝养生水能养生”的传言在网上不时出现。

许多消费者因此认为中式养生水有祛湿、补气、润燥等作用，将其当作日常养生饮品，甚至替换白开水长期饮用。

图源：AI生成

对此，黑龙江省医院临床营养科主任李雨泽表示，饮品不等于药品，这类饮料不同于中药汤剂。“在工业化生产中，为了延长保质期、改善口感和控制成本，经过多次稀释、过滤、杀菌后，养生水最终所含的植物化学物质浓度非常低，指望喝几瓶饮料达到祛湿或补气的效果并不现实。”她说。

在门诊中，李雨泽常遇到“把中式养生水当药吃”的患者。她回忆道，曾有糖尿病患者觉得标注“0糖”“祛湿”的中式养生水零风险，便毫无节制地喝。然而，饮料标注的“0糖”指的是零蔗糖，其中依旧含有糖醇类甜味剂。这类添加剂会影响人体肠道菌群稳态，导致部分人出现胰岛素敏感性波动，因此糖尿病患者不可无限制饮用“0糖”中式养生水。

李雨泽将商家的常用手法总结为以下三类。一是偷换概念，将古籍中记载药材的功效，直接套用在稀释后的饮料上，忽略炮制、剂量差异；二是伪科学表述，隐晦暗示饮品能够防病、治病，违反《中华人民共和国广告法》相关规定；三是视觉误导，依靠中药材元素包装营造浓郁的养生氛围，实际内容物只是高度稀释的植物提取液，消费者喝到的和想象的相差十万八千里。

值得注意的是，部分人群不适合饮用中式养生水。李雨泽介绍，肠胃敏感人群饮用红豆薏米水等凉性饮品，容易引发腹胀、腹泻等不适；肾病患者需严格控制摄入钾、磷，而这类饮料中矿物质含量缺乏透明标注，风险未知；孕产妇要主动避开山楂、桂圆、薏米、决明子等可能刺激子宫的食材，如果在孕早期大量饮用会产生隐患。

“当下很多年轻人用中式养生水替代白开水，这种做法绝对不可取。”李雨泽说，《中国居民膳食指南（2022）》推荐成年人每日饮水量为1500毫升至1700毫升。白开水是安全、无代谢负担的首选补水来源。中式养生水仅仅是补充，作为调剂口味的选择。饮用频次控制在每周2次至3次，单次200毫升到300毫升即可。

来源：科技日报

原标题：饮品不是药，用中式养生水替代白开水不可取！

本文转自：温州新闻网 66wz.com