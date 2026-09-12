健康真相NO.695丨“倒序洗头”网上火了，真能防脱发吗？专家：别盲目跟风

温州都市报 记者 张晓 2026-09-12 10:19:43

最近，一种叫“倒序洗头”的方法在网络上火了。据说这样洗头，头发会更柔顺，还能预防脱发。真有这么神奇吗？温州市中西医结合医院皮肤诊疗中心主任许洁给出了分析。

最近，一种叫“倒序洗头”的方法在网络上火了。据说这样洗头，头发会更柔顺，还能预防脱发。真有这么神奇吗？温州市中西医结合医院皮肤诊疗中心主任许洁给出了分析。

美妆博主带火养发方法

并非人人适用

“倒序洗头，真是懒人福音，连去理发店做护理的钱都省了。”一位美妆博主在小红书上分享了她的养发秘诀：正常洗头先用洗发水再用护发素，而倒序洗头恰恰反过来——洗头前先把护发素或发膜涂在干燥或微湿的发尾，停留5到10分钟，清水冲掉后再用洗发水洗头。博主说，这样洗出来的头发特别柔顺，还能改善脱发。

很多爱美女生纷纷跟风尝试，但这种方法真的适合所有人吗？

温州市中西医结合医院皮肤诊疗中心主任、毛发病门诊专家许洁分析，倒序洗头并非人人适用。对于烫染后头发受损，或是干枯毛燥发质者，这种洗发方法能起到头发柔顺的效果。但油性发质的人如果长期这样洗，越洗越油；头皮有毛囊炎或脂溢性皮炎的人群更不适合，护发素残留在头皮上可能堵塞毛孔，反而损伤头皮。

至于防脱发的说法，许洁表示，涂护发素可能减少洗头过程中因物理牵拉导致的断发，但靠这种方法来防止脱发，并不靠谱。

脱发问题日趋年轻化

别指望“生发神器”能逆转

现在电商平台上各种生发神器卖得火热，比如激光生发帽、激光梳，号称能改善脱发、促进生发。这些到底管不管用？

专家表示，合规的激光生发产品对部分脱发确实有辅助改善作用，但绝不是“生发神器”，更不能替代规范的药物治疗。

在许洁的毛发病专病门诊中，年轻人脱发的比例越来越高，甚至初高中生也出现了脱发问题——有的是因为学习压力大，有的是因为不科学减肥导致休止期脱发，贫血的女性也容易中招。

她特别指出，雄激素性脱发是目前发病率最高的脱发类型，占比可达90%。据统计，男性患病率约21.3%，相当于每5位男性中就有1人受其困扰；女性约6%。更值得警惕的是，这类脱发的发病年龄比过去提前了整整20年。在遗传背景下，加上高糖高油饮食、熬夜、精神压力大等不良生活习惯，原本中老年才会出现的头发明显稀疏、露头皮等脱发问题，现在20、30岁的年轻人身上就已经出现了。

许洁提醒，一旦发现脱发，要尽早规范治疗，不要指望偏方、生发神器来替代专业治疗。若等毛囊完全纤维化后，再强药物也很难逆转了。

来源：温州都市报

原标题：“倒序洗头”网上火了，真能防脱发吗？专家：别盲目跟风，别指望“生发神器”

本文转自：温州新闻网 66wz.com