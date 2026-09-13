艺考避坑：所谓“包上岸”“考官混脸熟”“内部名额”都是陷阱

“全国教育辟谣”微信公众号 2026-09-13 11:06:41

进入九月，艺考培训已陆续展开，不少家长也在四处打听培训和报考的信息。一些机构和个人利用考生和家长的焦虑心理，通过虚假宣传、伪造身份等方式设置陷阱。梳理公开报道和警方反诈预警发现，以下三类骗局较为常见。

进入九月，艺考培训已陆续展开，不少家长也在四处打听培训和报考的信息。一些机构和个人利用考生和家长的焦虑心理，通过虚假宣传、伪造身份等方式设置陷阱。梳理公开报道和警方反诈预警发现，以下三类骗局较为常见。

以“包过”为名，用模糊合同规避责任

有培训机构打出“包上岸”“在考官面前混脸熟”的口号，诱导家长缴纳高额培训费。据新京报报道，有家长为孩子缴纳集训学费49800元、剧目编舞费15000元，累计达64800元。部分机构在合同里并不写明“保过”，而是用“艺术素养提升”“形体养护”这类模糊表述。考生如果自己考上了，机构就收下高额费用；没考上，机构就以各种理由拖着不退钱。

近年来，教育部、公安部、市场监管总局等部门持续加强艺考培训机构的规范管理，查处了多起虚假宣传、价格欺诈、招考舞弊等行为。多地教育部门明确，培训机构不得对考生作出包过、保过的承诺，也不能做虚假宣传。司法机关在审理类似案件时也已认定，约定“保上名校”的合同因违反招生政策而无效。

以“内部名额”为饵，利用信息差精准诈骗

据澎湃新闻报道，深圳市一家长通过邻居结识广州市某画室负责人，对方自称认识高校内部人员可以“运作”，该家长转账9万元后才发现被骗。画室招生人员曾向家长暗示，保过某美术院校校考需要“一笔不小的运作费”。2026年1月，警方已对该案立案侦查。山东省公安厅官网预警，青岛市一家长被以“高校内部人脉”为由骗取27万元。今年，珠海市香洲区人民法院审结了一起涉及家长被骗16万元的“代办入学”诈骗案。

高校招生严格按照政策、考生分数和志愿进行，不存在“内部名额”“花钱保录”“低分补录”的情况。凡是涉及收费承诺录取的，都要提高警惕。特殊类型招生均有严格的录取流程，军校招生还须经过政审、体检等环节，不会私下联系考生，更不会收取“指标费”“关系费”。

伪造材料或混淆学历性质，制造虚假录取

有人利用AI技术伪造高校入学推荐信、录取通知书，通过微信发给考生家长，再以缴纳入学报名费、手续费、住宿费等名义骗钱。还有一些机构故意混淆普通高等教育和其他教育形式，把自考助学班、成人教育课程包装成全日制本科录取通知书，让低分考生家庭误以为被正规录取，入学后才发现学历性质不一样。据最高人民法院消息，在一起涉及高考招生的诈骗案件中，被告人刘某谎称自己与某高校有内部协议，能托关系让孩子被某体育学院体育舞蹈专业录取，先后骗了9名考生家长共80多万元。刘某还邮寄了虚假的补充入学行程安排、补录申请表等材料，直到开学报到时家长们才发现上当。一审法院判决刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年。

收到录取通知书后，考生应该通过省级招生考试机构公布的官方渠道查询录取信息，核实通知书内容是否一致。学校学费都通过对公账户收取，凡是要求把“学费”“保证金”“住宿费”转入个人账户的，都要留个心眼。征集志愿由招生考试机构统一组织，不会针对个人私下操作。

请收好这份避坑指南

招生录取有严格规定

艺考录取流程公开规范，不存在内部名额、花钱补录、破格入学等非正规渠道。教育部“三十个不得”招生工作禁令明确规定，不得擅自扩大招生规模或调整招生计划，不得违反招生程序降低标准录取考生。如果有人声称“有内部关系”“能搞到特殊指标”“花钱包录取”，基本可以判定是骗局。

认准官方渠道

分数查询、志愿填报、招生政策咨询，应通过教育部门和高校的官方平台。高考相关通知一般通过学校、省级教育考试机构或高校官方渠道发布，不会单独通过短信、微信通知。如有疑问可通过官方渠道核实，不要轻信任何声称有“内部渠道”“花钱保录”的个人或机构。

注意资金安全

任何以预留名额、代办录取资质为由，要求私下转账、扫码缴费的行为，都要保持警惕。正规高校所有收费通过对公账户或官方缴费平台完成，不会要求转入个人账户。查询录取信息、填报志愿时，使用官方网站或官方App，妥善保管账号、密码和验证码，防止个人信息泄露。

本文转自：温州新闻网 66wz.com