零钱通、余额宝9月30日起将无法直接用于支付？记者求证→

央视新闻客户端、中国之声 2026-09-13 11:10:26

网传近期有用户收到提醒，零钱通/余额宝从9月30日开始将无法再直接用于微信/支付宝付款，需要把钱提前转出到微信零钱/支付宝余额才能消费。这则消息究竟是确有其事还是空穴来风？新规又将如何真正影响你我的生活？

网传近期有用户收到提醒，零钱通/余额宝从9月30日开始将无法再直接用于微信/支付宝付款，需要把钱提前转出到微信零钱/支付宝余额才能消费。相关说法在社交媒体平台广泛传播，这让不少已经习惯了用零钱通/余额宝一边赚收益、又能随时扣款消费的用户担心，自己账户里的资金使用会不会受到影响。这则消息究竟是确有其事还是空穴来风？新规又将如何真正影响你我的生活？

记者溯源这一传闻时发现，一些媒体援引了9月30日开始正式实施的《金融产品网络营销管理办法》（以下简称《办法》），《办法》第十二条明确，“非银行支付机构不得将贷款、资产管理产品等金融产品列入支付工具选项，不得为贷款、资产管理产品等金融产品提供营销服务”。不少自媒体博主分析认为，这是相关产品调整的直接政策依据，在此之后，用户将微信零钱通或支付宝余额宝设为默认扣款方式或付款时直接选择其扣款的场景将无法继续使用，需要切换到零钱/余额、银行卡等其他支付方式进行消费。有媒体曾将其解读为，“余额宝、零钱通等相关产品或将退出支付收银台”。

在这则传言中，除了有自媒体博主宣称，微信零钱通和支付宝余额宝两大产品的支付场景调整将在同一时间窗口落地外，一些分析文章还进一步解释，如果平时习惯用零钱通或余额宝直接付款，可以逐步将日常消费资金转移到微信零钱/支付宝余额，避免9月30日之后出现付款不顺畅的情况；已经设置了零钱通/余额宝自动续费、代扣的用户需要提前检查并更换扣款账户，避免到期扣款失败。

记者向多家支付机构求证相关传闻的真实性，接近人士均证实，“零钱通、余额宝等相关产品或将退出支付收银台”是对政策的误读。实际上《办法》要求支付机构的收银台页面中支付工具必须与贷款等金融产品区隔展示，这完全不同于“禁止零钱通/余额宝资金用于支付”或“禁止在收银台展示”，9月30日后，用户依然可以通过零钱通/余额宝付款，只是支付页面会按政策要求将零钱通与微信零钱、银行卡等区分开，余额宝也是如此。零钱通相关业务从业者表示，产品相关功能使用不受影响；余额宝相关业务从业者介绍，当前已经开始逐步作区隔展示，产品注明是“理财”。

那么，上述谣言缘何而起？南开大学金融学教授田利辉表示，其根源在于部分自媒体曲解了新规。

田利辉：这次八部门联合发布的《办法》第十二条的核心要求是支付机构要把支付工具和贷款、理财产品区隔展示，不能混在一起误导用户，新规管的是展示方式，而不是能不能用。自媒体把“调整展示”说成“禁止使用”，再加上大家用零钱通、余额宝太习惯了，一有风吹草动，谣言就这么传开了。

中国政法大学商学院法商系副主任刘彪介绍，该条文禁止把信贷、资管产品和银行卡、零钱并列，特别是作为直接勾选的支付工具选项，但是根据监管方的补充说明来看，并不是完全禁止收银台页面出现产品入口，而是必须实现区隔展示，避免用户混淆支付工具和金融产品。

刘彪：长期以来，老百姓经常把余额宝、零钱通当做活期钱包来用，这和货币基金的特性有关，货币基金没有管理费用，申赎比较方便，是一种大胆的创新，在使用过程中大家就很容易把它等同于存款或者支付的余额。过去货币基金直接嵌入收银台，它快速赎回的垫资模式本身处于支付业务、基金业务的交叉地带，但这次监管的本意是，这些产品不能和银行卡、零钱并列作为标准的支付工具选项，产品仍然是可以完成付款的，只是页面布局在视觉上会进行一定区隔，把操作路径区分开，资金本身的流动性并不会受到限制。

刘彪解释，可能将来用户支付的主选项仅仅为支付账户，如果要使用货币基金，则需要进入独立的专区完成操作，资金本身仍能快速赎回，用户消费的能力也被保留，并不需要强制赎回后再进行付款。田利辉则分析认为，区隔展示实际上能更好保护消费者权益。

田利辉：它能避免你不小心点了信贷产品、背上贷款，同时，“保本”“高收益”等诱导话术被全面禁用，算法也不能再故意推过度消费的产品，以前靠支付入口来引流卖金融产品的商业模式是行不通的。

受访专家表示，区隔展示一定程度上意味着风险的有效隔离，未来行业将从流量至上转向合规优先。

刘彪：对互联网支付，特别是金融营销行业来说，这次改革划清了业务的边界，让支付归支付、金融归金融。收银台不能再作为理财、特别是信贷的流量营销阵地，相信这一轮整改，它们的营销链路会受到一定影响。

本文转自：温州新闻网 66wz.com