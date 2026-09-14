抖音紧急提醒！警惕这类“扫码兑奖”卡片

抖音黑板报、湖北日报、杭州交通918 2026-09-14 09:34:59

中秋、国庆双节将至，诈骗分子也盯上了这两个节日，开始制作、邮寄印有“抖音”标识的仿冒礼品卡，打着“中秋礼遇”“国庆好礼”“现金卡”“免费领取”等旗号，诱导用户扫码兑奖，进而实施诈骗。

近日，抖音发布紧急提醒。详情如下：

中秋、国庆双节将至，各种“节日礼遇”成为了大家熟悉的促销手段。与此同时，诈骗分子也盯上了这两个节日，开始制作、邮寄印有“抖音”标识的仿冒礼品卡，打着“中秋礼遇”“国庆好礼”“现金卡”“免费领取”等旗号，诱导用户扫码兑奖，进而实施诈骗。

抖音再次提醒大家：这类“扫码兑奖”卡片不是抖音寄出的，抖音不会通过邮寄节日现金卡的方式，向用户发放所谓“中秋礼遇”“国庆礼遇”。

图丨用户反馈近期收到的仿冒“抖音礼品卡”

这类仿冒卡片，往往制作得十分精美，除了印有抖音Logo，还会设计“礼遇领取指南”“三重中秋礼遇”“双节同庆”等内容，并设置现金卡、家电等奖品，中秋礼品卡甚至会附带月饼显示“诚意”，进一步增加“官方活动”的迷惑性。骗子利用大家对“官方物料”的信任，用兑奖卡吸引注意后，再通过扫码联系客服、下载兑奖App、充值保证金、共享屏幕等环节，一步步将用户带入诈骗陷阱。

图丨抖音“验证助手”页面

抖音反诈中心工作人员表示，不管是接到自称“抖音官方客服”的电话，还是收到“抖音官方”的包裹，或者是在直播间有自称抖音客服的用户联系您，都可以“先验证”。打开抖音App搜索“验证助手”，输入可疑来电号码、短信或网址，上传图片或二维码照片，即可核验是否为抖音官方信息，同时牢记，不轻信、不下载、不共享屏幕，避免落入仿冒平台的诈骗陷阱，过一个安心、平安的双节。

来源：抖音黑板报、湖北日报、杭州交通918

原标题：抖音紧急提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com