健康真相NO.696丨甜食吃太多毁眼睛？医生提醒：这几个坑千万别踩

健康杭州 2026-09-14 09:34:58

医师提醒，高糖饮食确实会损伤视力，孩子爱吃甜食成了暑假“毁眼”行为之一。

奶茶可乐不离手，冰淇淋每天不重样……

大多孩子都抵抗不住这些夏日里的“甜蜜诱惑”，一个暑假过去，眼睛度数蹭蹭往上涨。

“短短两个月，近视可能猛涨100多度，这在门诊中并不少见！有严重的甚至眼轴能增长0.3-0.4mm。”

杭州市妇女儿童医疗集团朝晖院区（杭州市儿童医院）眼科副主任张冰副主任医师提醒，高糖饮食确实会损伤视力！孩子爱吃甜食成了暑假“毁眼”行为之一。

爱吃甜食为啥会损伤视力？

儿童青少年注意“控糖”

摄入过多糖分的危害，远不止于代谢紊乱。它会成为近视的“加速器”。

·钙被消耗，眼球壁变“软”

糖分代谢会消耗人体内的钙，而缺钙会使眼球壁（尤其是巩膜）变软、弹性下降。在张力的作用下，眼轴容易被拉长，从而导致近视或加重近视。

·维生素B1缺乏，损伤视神经

糖分代谢需要消耗大量的维生素B1。长期维生素B1缺乏，可能会导致视神经传导障碍，造成视力下降。

·血糖升高，加重视物模糊

摄入大量糖分后，血糖会快速升高，晶状体渗透压升高，导致膨胀、增厚、变凸，直接改变屈光度，视物会变模糊，诱发或加重近视。

糖对视力的侵蚀并非一蹴而就，而是一个长期累积的过程。儿童和青少年阶段恰恰是眼球发育的黄金窗口期，更要注意“控糖”。

暑假成了近视的“分水岭”

这些行为也会“偷走”孩子的视力

一个暑假过去，有的孩子视力稳定，有的却度数悄然攀升。为什么暑假成了近视的“分水岭”？

除了猛吃甜食这一坏习惯，还有以下这些行为也会悄悄偷走孩子的视力。

1

户外减少

暑假天气炎热，很多孩子喜欢宅在家里吹空调，每天接触自然光的时间大大减少。

而户外自然光能刺激视网膜分泌多巴胺，这种物质可以有效抑制眼轴过快增长，预防近视。

户外减少就意味着孩子错过了天然的“护眼药”。

2

近距离用眼增多

一放暑假，孩子就像脱了缰的野马，使用平板、手机等电子产品的时间几乎“失控”。

近距离用眼两个月的时间，足以让孩子的眼轴悄悄拉长，让度数慢慢爬升。

3

作息紊乱

暑假里，很多孩子开启“晚上不睡、早上不起”的作息。生物钟被扰乱，可能会间接加速眼轴增长，加重近视。

近视防控

家长最容易踩4个误区

误区一：不玩手机就行

不仅手机，所有近距离用眼都会加快近视。

如写作业、看课外书、拼乐高、画画等活动都属于近距离用眼，也是暑假视力滑坡的“帮凶”。

因此，家长要控制好时间。

误区二：等到孩子说看不清再检查

视力1.0并不代表没有近视的风险。而且孩子对模糊有天然的适应性，会通过眯眼、凑近自行补偿。

等到孩子说“看不清”，往往已发展为真性近视，眼轴已经变长，很难逆转。

因此，家长应带娃定期检查。

误区三：近视等长大自然就好了

孩子的眼球会随着年龄增长而发育，远视储备逐渐被消耗，眼轴也会自然变长。

近视一旦发生，就不会随着年龄增长而自愈。而且低龄儿童近视的发展速度会比大孩子更快。

误区四：近视戴眼镜，度数会越戴越深

近视加深的“元凶”是眼轴被拉长，并非由戴眼镜本身引起。但如果眼镜验配不科学，确实可能加速度数增长。

来源：健康杭州

原标题：奶茶冰淇淋吃不停，孩子眼睛却“遭殃”了？医生提醒：这几个坑千万别踩

本文转自：温州新闻网 66wz.com