辟谣学堂NO.341丨这不是八角！误食会中毒

竞舟新闻、FM93交通之声、国家应急科普宣传 2026-09-14 15:23:02

专家表示，莽草是有剧毒的植物，食入少量，会出现头晕、恶心呕吐的症状;大量食入，会产生四肢抽搐、口吐白沫等类似癫痫的症状，严重时还会引起心脏衰竭，甚至致死。

“那天要不是孩子多问了一句，后果真不敢想。”近日，家住浙江舟山的黄女士致电媒体，说起当天的经历仍心有余悸，“家里两个小朋友比较小，那天煮了红烧牛肉放了‘八角’，孩子问为什么叫八角，家里的智能音箱科普说八角有8个角，孩子一数，我们肉里的‘八角’竟然有13个角！”

黄女士回忆，这批八角是几个月前购自家附近的超市，是散装装袋后称重的。智能音箱告诉孩子：11个角以上的不是八角而是莽草，有毒。黄女士惊出一身冷汗，赶紧拍照用AI识别、又咨询了相识的专家，确认这就是有毒的莽草。

图为黄女士当天发现的莽草

“肉吃了一半不敢吃了，全扔掉了。”事后，她特意回到那家超市查看，发现剩余的都是正常八角。

八角到底有几个角？

如何分辨八角和莽草？

舟山市食品药品检验检测研究院副主任中药师李彬介绍：“八角一般都是8个角，角比较短且圆钝。”李彬表示，7到10个角之内的八角都属于正常的大料八角。

“莽草和八角是同科同属的植物，莽草一般有13个角，而且莽草的顶端有尖尖的角，尖角长度一般超过3毫米。”李彬表示:“莽草是有剧毒的植物，食入少量，会出现头晕、恶心呕吐的症状;大量食入，会产生四肢抽搐、口吐白沫等类似癫痫的症状，严重时还会引起心脏衰竭，甚至致死。”

来源：竞舟新闻、FM93交通之声、国家应急科普宣传

原标题：女子超市买八角香料炖肉，孩子却数出13个角，AI识别竟是剧毒莽草！药师：食入少量会头晕、恶心，大量食入严重时会引起心脏衰竭，甚至致死

本文转自：温州新闻网 66wz.com