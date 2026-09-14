“停止资助学生后反遭威胁”系造谣（2026·09·14）

全国网络辟谣 2026-09-14 18:31:18

辟 谣 “停止资助学生后反遭威胁”系造谣

详情：近日，有网传信息称“一男子因自己资助的女学生使用苹果17promax手机，且日常穿着精致、妆容讲究，认为她不再符合资助的要求，便终止助学资助，结果却被对方指控违反约定，甚至威胁要曝光男子”。

9月11日晚，“嘉峪关公安”微信公众号发布警情通报。经查，该事件纯系网民姚某某为博取网络关注、吸粉引流而自编自导的虚假内容。姚某某伪造“停止资助某学生后遭对方威胁”的不实内容后，通过其个人网络账号对外发布，误导公众认知，扰乱网络公共秩序。目前，属地公安机关已依据相关法律法规受理该案件，案件正在进一步侦办。（来源：“甘肃网络举报”微信公众号、“嘉峪关公安”微信公众号等）

误 区 睡前运动能睡得更香

真相：这种说法过于绝对，不能一概而论。临睡前进行剧烈运动会使心率加快、体温升高。从生理角度来看，入睡前人体的自然倾向是心率下降和体温降低。因此，睡前进行剧烈运动可能会干扰这一自然过程，从而影响睡眠的开始和质量。此外，临睡前才开始运动还会激活中枢神经系统，产生兴奋效应，这可能会使得人在运动后难以放松，进而影响到睡眠。

因此，应避免在睡前进行剧烈运动，以免影响睡眠质量。而轻度到中等强度的运动，如散步或瑜伽，更有利于在不过分激活身体的情况下帮助促进睡眠。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 男子冒充高校学生诋毁农民，已被北京警方行拘

详情：近日，有聊天截图显示，在群名为“中国农业大学校学生会”的聊天群内，一成员发表“农民上大学很荒谬，很浪费教育资源”言论。事后，同一头像的“学生”又在群聊名为“2026中国农业大学新生群”内，发言称“因为一张截图，我马上就要被开除离校了”，引发关注。

经北京市公安局丰台分局查明，违法行为人赵某（男，27岁），对其冒充该校学生实施上述行为的违法事实供认不讳。目前，该人已被公安机关依法行政拘留。（来源：“北京网络举报”微信公众号、“丰台警事”微信公众号）

通 报 山东烟台一网民捏造“枪战”网络谣言被行拘

详情：近日，山东烟台网民王某在网络平台发布一条短视频，视频拍摄地为西城商业街，该视频配有“砰、砰、砰……”的枪声，并配文称“**花饽饽发生惊恐一幕”，还在评论区回应网民，称“昨晚西城商业街枪战”等。该视频措辞惊悚、指向明确，发布后迅速引发网民关注、讨论，造成当地居民恐慌，扰乱社会公共秩序，引发不良社会影响。

经烟台公安机关核查，该内容纯属编造。王某（男，55岁）对故意虚构事实扰乱公共秩序的行为供认不讳，称发布上述内容是为了“博取眼球”“吸粉引流”。目前，王某已被属地公安机关依法作出行政拘留并处罚款的处罚，相关不实内容已删除。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com