树高51.5米！建瓯万木林发现福建最高古树

新华网 2026-09-15 11:42:48

日前，福建省林业局组织福建农林大学、厦门大学等专家团队，深入福建建瓯万木林省级自然保护区开展第三次全国古树名木资源普查。通过无人机激光雷达和人工攀树等方式精确测量，发现一株51.5米高的枫香古树，这是福建省有记录的最高树，也是全省唯一一株树高超过50米的古树，其胸围332厘米，树龄190年，主干通直、树形挺拔、枝叶繁茂。

日前，福建省林业局组织福建农林大学、厦门大学等专家团队，深入福建建瓯万木林省级自然保护区开展第三次全国古树名木资源普查。通过无人机激光雷达和人工攀树等方式精确测量，发现一株51.5米高的枫香古树，这是福建省有记录的最高树，也是全省唯一一株树高超过50米的古树，其胸围332厘米，树龄190年，主干通直、树形挺拔、枝叶繁茂。

调查队员为万木林枫香古树测量树围。新华社发（黄海 摄）

建瓯万木林是由人工杉木林历经670余年自然演替形成的中亚热带常绿阔叶林。1957年，万木林被列入全国首批森林禁伐区。此次万木林保护区普查共查明古树35科52属77种3124株，其中100公顷古树群内古树达2981株，堪称一座“活的古树博物馆”。

树高51.5米的万木林枫香古树。新华社发（黄海 摄）

自2026年1月正式启动第三次全国古树名木资源普查以来，福建迅速构建起省、市、县、乡、村五级协同联动工作格局。福建省林业局与福建省住房和城乡建设厅建立联合工作机制，印发普查工作方案和技术方案，组织普查技术专家组，举办全省培训班，市、县两级分层分级推进。截至目前，福建省已调查古树名木7.42万株。

福建省上一轮古树名木资源普查于2016年开展，共登记建档古树名木11万余株，其中12株古树入选“中国最美古树”，10株古树、8片古树群跻身全国“双百”古树（群），入选数量均居全国首位。

来 源：新华网

原标题： 树高 51.5 米！建瓯万木林发现福建最高古树

记者 姜克红

本文转自：温州新闻网 66wz.com