新华网：蹲点在县·看苍南丨守得安澜奔共富
新华网 2026-09-15 16:39:59
温州市苍南县，是浙江全省台风侵袭最频繁的县之一。2006年，苍南遭受超强台风“桑美”重创，17级大风掀翻屋顶、摧毁渔船，沿海村庄蒙受重大损失。二十年后，这里筑起了立体安澜防线，长出了“海上森林”，还串起了168黄金海岸线。
本期《蹲点在县》走进苍南，看山海间的安澜与共富之路。
来 源：新华网
原标题： 蹲点在县·看苍南丨守得安澜奔共富
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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