中国新闻网：临近中秋 浙江温台地区多款月饼“圈粉”海外

中国新闻网 2026-09-15 16:39:59

中秋佳节临近，浙江温州、台州多地的月饼产销进入旺季。商家在开足马力赶制订单，在保障市场供应的同时，也积极拓展海外市场，让承载着团圆情思的“中国味道”飘香海外。

中秋佳节临近，浙江温州、台州多地的月饼产销进入旺季。商家在开足马力赶制订单，在保障市场供应的同时，也积极拓展海外市场，让承载着团圆情思的“中国味道”飘香海外。

走进浙江温州龙港的知酥记茶食文化馆，各式月饼礼盒、传统茶食整齐陈列，以喜庆的节日包装烘托出浓厚的中秋氛围。不少市民驻足挑选品类、比对口味，工作人员一边核对订单一边加紧打包，一派繁忙热销的景象。

“今年整体体量稳中有升，市场行情持续向好。”知酥记茶食文化馆负责人王峰介绍道：“今年门店重点推出了特色茶食与月饼混装的茶食大礼包，目前订单量可观，产品每日持续出货。”

浙江龙港，师傅制作手工月饼。马晨轩 摄

在传承经典口味的基础上，门店还推出专属致敬款礼盒，为传统中秋食品注入了别样的城市情怀与青春气息。

“这款致敬款礼盒，特别搭配了坚果月饼与多款精致茶食。”王峰表示：“设计初衷是希望吸引更多年轻群体，融入爱潮玩、致青春、创未来等主题元素。”

除了国内市场，凭借地道的风味与稳定的品质，该款产品还远销港澳台及东南亚地区，成为城市传播的鲜活纽带。

在台州，独具特色的中式中秋风味受到海外客户青睐。台州玉环市浙江冠喜食品有限公司生产车间内，15条生产线24小时满负荷运转，健康新品、创意口味月饼轮番下线。“车间机器基本24小时不停运转，从8月初起就进入为期三个月的生产旺季，今年订单同比增加10%，工人经常加班到凌晨两三点。”公司工务部经理林昌龙掩饰不住兴奋。

顺应健康消费风潮，今年该企业新推出的“脆脆”系列成为市场爆款。通过工艺改良，这款月饼水分含量控制在5%以内，水活度稳定在0.4左右，保质期延长至6个月，解决了传统月饼保质期短、长途运输难题，单品销售额有望达数百万元。除此之外，奶酥、药食同源等新品相继亮相，给消费者带来更多选择。如今该企业的月饼已经远销越南、菲律宾、日本等国家和地区。

来 源：中国新闻网

原标题： 临近中秋 浙江温台地区多款月饼“圈粉”海外

记者 胡丰盛 章雷雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com