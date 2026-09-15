人民政协报：热点关注｜在温州，看见中国民营经济的未来

人民政协报 2026-09-15 16:38:57

这场国家级盛会已连续举办三年，首次走出省会城市便落地温州，绝非偶然。这不仅是对一段改革历史的致敬，更是在新发展格局下，为中国民营经济的转型之路寻找一个可观察、可借鉴的现实样本。

△温州城市面貌

瓯江潮涌，秋色初显。

9月8日至10日，以“创新聚势·赋能未来”为主题的2026民营经济创新发展大会在浙江温州举行。

这场国家级盛会已连续举办三年，首次走出省会城市便落地温州，绝非偶然。这不仅是对一段改革历史的致敬，更是在新发展格局下，为中国民营经济的转型之路寻找一个可观察、可借鉴的现实样本。

？？？ 从“发祥地”到“风向标”

谈论中国民营经济，绕不开温州。

它不是中国经济版图上最耀眼的明星，却是最能说明“民营经济是什么、能长成什么样”的标本。改革开放初期，温州没有国家大项目、没有外资眷顾，甚至没有像样的基础设施，人均耕地仅0.4亩，唯一拥有的是人的能动性。

在世界温州人博物馆，记者看到1980年章华妹领到的那张全国首张个体工商业营业执照在显著位置张贴。此后，全国第一个专业市场、第一部股份合作制企业章程、首条民营包机航线……无数个“第一”在这里诞生。温州人用“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”的“四千”精神，硬是从贫瘠的土地上闯出了一条路。

这条路，后来被概括为“温州模式”，温州也因此成为中国民营经济的重要发祥地。它的核心是什么？是不靠资源靠市场、不靠政策靠闯荡、不靠等待靠创造的内生型发展路径。

但温州之所以能承载这场大会，并不止于辉煌的历史，更因它是今日中国民营经济版图中，基因最纯粹、活力最充沛、地位最难以替代的“风向标”城市。2025年，温州GDP达到10213.9亿元，跻身“万亿之城”。在中国城市格局中，温州是一个独特的存在——数据显示，温州民营经济占比高达“99999”：99%的企业是民营企业、99%的GDP由民营经济贡献、99%的税收来自民营企业、99%的就业由民营经济提供、99%的出口来自民营企业。

更令人关注的是增长的质量。迈过万亿门槛之后，温州民营经济没有“歇脚”，反而跑得更快。在浙江经济坐标中，温州GDP总量稳居全省第三、增速位列全国万亿城市第一。2026年上半年，全市生产总值达5148.2亿元，同比增长6.0%，高于全国1.3个百分点；规模以上工业增加值同比增长11.4%，已连续10个季度保持两位数增长。

如果说经济数据是温州民营经济“跑得快”的结果，那么制度创新则是它“跑得远”的底气。从2018年全国首个新时代“两个健康”先行区落户温州以来，2022年1月1日施行了全国首部“两个健康”条例，2024年相继出台民营企业科技创新促进条例、企业商业秘密保护规定，已建成以《温州市“两个健康”先行区建设促进条例》为总纲、专项法规为支撑的“1﹢2”民营经济促进立法体系。

千年古城是底色，民营经济是笔墨。40多年挥毫不停，这座城从未老去——它从历史的永嘉，走进了时代的温州。靠民营经济起家、发家、立家之后，温州没有停下，而是继续为中国民营经济探一条“新”路。

？？？ 从“制造”到“智造”的跃升

民营经济的转型之困，最突出地体现在传统制造业。中国有数以百万计的传统制造企业，它们缺乏科技公司的“原生基因”，却拥有深厚的产业积累、丰富的应用场景和敏锐的市场嗅觉。转型，是它们共同的难题，也是必须跨越的关口。

温州的实践提供了一条可操作的路径。如果说过去的温州代表了一种“敢为人先”的草根创业精神，那么今天的温州则宣告了民营经济进入以科技创新为核心驱动力的新阶段。

这种转型，首先体现在传统产业的“数智化”蝶变上。在大会同步举办的“浙里创新·万物生长”成果展上，120余家创新前沿企业集中亮相。温州凯顺眼镜有限公司带来全国首款AI近视防控智能眼镜，集成坐姿矫正与用眼距离管控功能。回车科技依托瓯海完备的眼镜产业链，快速完成AI智能眼镜从产品原型到量产落地。传统鞋企红蜻蜓用上了AI大模型，把鞋履设计周期从90天压缩到十几天。由温州传统鞋企“喂”出的VALI鞋服AI垂直大模型，让企划设计效率提升167倍，综合成本降低60%。截至目前，全力打造“AI应用示范第一城”的温州已拥有鞋履、服装、电气三个行业基座大模型，以及178个研发应用级垂类大模型和智能体。

更深层的变革发生在产业链上游。记者随团来到位于温州乐清市的正泰集团展厅，这家从柳市镇小作坊起步的本土企业，历经40余年已升级为全球电力能源综合解决方案服务商——从卖单个开关到提供整套电力系统方案，从低压电器组装延伸到光伏电站全链条运营，业务覆盖140多个国家和地区。2026年上半年，正泰电器营收380.64亿元，同比增长28.46%；归母净利润31.30亿元，同比增长22.23%。正泰用实实在在的业绩证明：温州企业从产业链中游的“制造者”，向上游的“定义者”迈进。

新兴产业正在成为新的增长极。2026年上半年，温州数字经济核心产业制造业增加值同比增长23.4%，高技术产业增加值同比增长19.6%。更具标志性意义的是，温州已培育形成电气、新能源两大三千亿级产业集群——这不仅是量的积累，更是产业位势的根本跃升。与此同时，由新能源汽车、锂电池、光伏产品组成的“新三样”出口额达81.6亿元，同比增长94.3%，接近翻倍的增长速度，印证了温州制造在全球绿色转型中的竞争力。

从“轻工之城”到“新能源之都”“数字之城”，温州民营经济的产业面貌正在被重新定义。温州经验表明，传统产业不是创新的对立面，而是创新的最佳试验场。转型不一定要另起炉灶，在既有产业土壤上嫁接新技术、新工具、新理念，同样可以长出“新枝”。运用数字技术、人工智能对传统产业进行改造升级，是培育新质生产力的现实抓手。

大会期间，17家头部民企共同发起《民营企业加强基础研究温州倡议》，鼓励民企向原始创新发力。从应用创新到基础研究，从模式创新到技术创新——这场跃升，始于制造，成于智造，归于实干。

？？？ 以制度之力汇聚创新之势

为什么浙江和温州的民营经济能持续走在前列？答案不在资源禀赋，也不在特殊政策，而在于始终以制度创新回应市场之需、以生态构建汇聚创新之势。本次大会的主题“创新聚势·赋能未来”，道出的正是这一破局的关键：单点突破的时代已经过去，系统集成的时代正在到来。所谓“聚势”，聚的是制度之势、创新之势、生态之势、信心之势。

制度之势，在于以法治锚定预期。2025年民营经济促进法正式施行，民营经济保护从政策层面走向法治层面。在浙江，法治的力量正转化为民营企业可感可及的公平与机遇：民资控股的杭绍台高铁、杭温高铁相继开通，三澳核电、金七门核电首开“民资入核”先河——制度正在打破壁垒，让民营经济进入过去难以想象的领域。在温州，“数据得地”让好项目不缺空间、“帮企云”让诉求有处可诉、“两电分离”让成本实实在在降下来……当制度从“原则性规定”走向“可操作细则”，企业家才能真正卸下包袱、轻装上阵。

创新之势，在于以人才和科技重塑动力。温州近三年全社会研发投入年均增长14.2%，人才新政让企业成为人才评价的真正“出题人”。但创新的深层逻辑不仅在于投入数字，更在于让每一个创新主体找到自己的位置——科研院所做“从0到1”的突破，企业做“从1到N”的放大，政府做生态的搭建者和风险的兜底者。这种分工有序、协同高效的创新格局，才是民营经济从“跟跑”走向“领跑”的底层支撑。

生态之势，在于政府角色从“管理者”向“赋能者”转变。 浙江明确省重大科技计划中企业参与占比不低于80%、企业主导占比不低于70%，省“4﹢1”专项基金支持民间投资项目比重提升至“不低于80%”。在全国工商联“万家民企评营商环境”调研中，浙江在市场、法治、创新、政务四大环境均居全国首位。好的生态不是管出来的，而是服务出来的。

信心之势，则是在不确定性中构建确定性。大会发布的《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》显示，入围企业研发投入总额达1.59万亿元，同比增长10.72%，平均研发强度3.73%。越来越多民营企业正在将创新从“可选项”变为“必选项”。

中国民营经济的未来在哪里？其实就在千千万万民营企业敢闯技术无人区，政府做好生态搭台，让企业家敢投研发、敢闯新路。从温州出发，我们看见的不只是一座城市的蜕变，更是中国民营经济拔节向上的澎湃力量。

创新聚势，赋能未来。温州的故事还在继续，而中国民营经济的下一程，正在无数个“温州”的土地上破土、生长、拔节。

来 源：人民政协报

原标题： 热点关注｜在温州，看见中国民营经济的未来

记者：陈建萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com