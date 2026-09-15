封面新闻、齐鲁晚报等 2026-09-15 17:07:26

网络流传一则传言，称四川省教育厅统一要求，省内所有高校均不允许连放13天假期。记者从四川省教育厅获悉，该传言为假消息。

近日，中秋国庆放假安排成为热点。全国范围内，已有多所高校宣布中秋、国庆连休13天。

就在相关话题热度走高之际，网络流传一则传言，称四川省教育厅统一要求，省内所有高校均不允许连放13天假期，此前上报的长假方案全部被驳回，各校需按原定校历正常放假。

据封面新闻，9月14日，记者从四川省教育厅获悉，该传言为假消息，并没有如网传所言的通知，针对此，四川省教育厅工作人员回应：“教育厅不会统一规定，安排假期的权限在各高校，由学校结合自身情况自主安排。”

记者注意到，四川已有多所高校公布了双节长假方案。9月11日，乐山师范学院官网发布消息，表示在充分考虑师生诉求基础上，结合学校实际，2026年学校中秋、国庆假期将于9月25日（星期五）至10月7日（星期三）放假，共13天。

随着中秋节和国庆节假期临近，上班族正绞尽脑汁计算各种拼假方式，但对于众多高校学生来说，两节连休享受一个13天长假已经指日可待。

有媒体梳理发现，南京航空航天大学、黑龙江大学、牡丹江医科大学、长春大学、长春工业大学、北京科技大学、湖北恩施学院、河北地质大学等一大批高校也公布了假期安排，将中秋、国庆假期合并连放，时长共计13天。记者不完全统计，目前已有超过50所高校宣布中秋、国庆连休13天。

据齐鲁晚报，超长假期方案一经公布，留言区一片“叫好”。不少在校生，尤其是刚入学的大一新生普遍表示支持，认为13天连续假期“很人性化”，方便离家远的同学回家团聚，也可以规划实习、研学、短途旅行，整块时间也适合备考考研、考证。

有专家提醒，合并长假不是简单“凑假期”，高校需要做好教学保障、安全保障、学业引导等工作。如何把好事办好，如何让善策更让人“受用”，还需要高校拿出更多科学应对方案，也值得公共决策部门深入关切和研究。

来源：封面新闻、齐鲁晚报等

原标题：网传一地“所有高校不允许连放13天假”？回应来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com