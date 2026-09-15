“四川省内高校不允许中秋国庆连休”不实（2026·09·15）

全国网络辟谣 2026-09-15 18:08:31

辟 谣 “四川省内高校不允许中秋国庆连放13天假期”不实

详情：近日，中秋国庆放假安排引发关注。网传信息称“四川省教育厅统一要求，省内所有高校均不允许连放13天假期，此前上报的长假方案全部被驳回，各校需按原定校历正常放假”。经四川省教育厅核实，该网传消息不实。四川省教育厅不会作统一规定，安排假期的权限在各高校，由学校结合自身情况自主安排。目前，乐山师范学院、绵阳飞行职业学院、天府新区通用航空职业学院、四川西南航空职业学院等四川多所高校陆续公布了双节长假方案，传达了中秋、国庆连休安排，具体以学校官方发布的消息为准。（来源：四川互联网举报辟谣平台、封面新闻）

辟 谣 网传“青海高电压实验室试验会致癌”系谣言

详情：网上流传“青海西宁国家电网高海拔高电压实验室开展特高压放电试验会释放辐射，周边居民容易头晕患病，长期居住存在致癌风险”的说法，经实地走访核实，该说法并不属实。高压试验产生的是工频电磁场，类似手机、Wi-Fi、电磁炉等日常电器的电磁波，能量微弱，不会产生射频辐射；电磁场强度随距离增大而快速衰减，厂房外基本检测不到，对人体无损害。即使是长期在内部开展试验的工作人员，也不需要特殊辐射防护。实验室运维严格执行国家电磁环境限值标准，投运至今，没有工频电场、磁场伤害人体的相关案例和临床证明。（来源：@央视频、全国网络辟谣）

误 区 太阳耀斑会让人心情变差

真相：这种说法过分夸大。

太阳耀斑爆发时释放的主要是强烈的电磁辐射。当太阳活动伴随日冕物质抛射（CME）引发地磁暴时，确实会扰动地球磁场，并对卫星通信、导航系统以及电网造成干扰，因为这些现代电子系统对微弱的磁场变化高度敏感。

然而，地磁暴引起的磁场强度和变化速率，远达不到能够在人体脑组织中诱导产生足以改变神经元活动电场的阈值。因此，太阳耀斑不可能直接通过地磁变化来操控或强烈影响人的精神状态与情绪。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 山东菏泽公安机关公布5起网络谣言典型案例

详情：山东省菏泽市公安机关网安部门持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦各类网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息误导公众、扰乱网络秩序相关违法犯罪，切实维护网络空间清朗有序。现公布5起典型案例。

案例一：菏泽网民吴某为博取流量，利用AI工具制作“一婴儿被母亲扎数千针”的谣言信息，误导大量网民关注和讨论，造成不良社会影响。

案例二：菏泽网民张某某为博取关注，吸粉引流，在互联网平台发布信息，谎称“我有高考答案谁买”“高考试卷一手答案”，误导大量网民关注和讨论，造成不良影响。

案例三：菏泽网民张某为博取眼球、吸粉引流，在互联网平台发布以“2026高考答案”为题的谣言信息，误导大量网民关注和讨论，造成不良影响。

案例四：菏泽网民曹某某在未经核实的情况下散布“有一个偷小孩的，又要过来了”的谣言信息，误导大量网民关注和讨论，造成不良影响。

案例五：菏泽网民谷某某等6人在微信群内散布“苗庄杀人了，不是牛河就是苗庄，杀人犯还没抓到”的谣言信息，引起居民恐慌，造成不良社会影响。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“菏泽网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com