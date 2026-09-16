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中秋国庆，就去温州园博园！内含价值1000元的“锦鲤包”！

温州园博会 2026-09-17 17:58:00
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原标题： 中秋国庆，就去温州园博园！内含价值1000元的“锦鲤包”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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