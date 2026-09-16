温州日报 2026-09-16 07:59:19

昨天，省委常委、市委书记张振丰主持召开县（市、区）委书记座谈会，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，围绕深入实施市委“1361”思路举措，听取各县（市、区）经济工作情况汇报交流，分析研究形势、部署重点任务，全面吹响“奋战三季度、跑好下半场”冲锋号，推动高质量发展和高水平安全良性互动，努力实现“十五五”精彩开局。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰主持召开县（市、区）委书记座谈会，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，围绕深入实施市委“1361”思路举措，听取各县（市、区）经济工作情况汇报交流，分析研究形势、部署重点任务，全面吹响“奋战三季度、跑好下半场”冲锋号，推动高质量发展和高水平安全良性互动，努力实现“十五五”精彩开局。

市领导张文杰、张加波、施艾珠等出席会议。会上，各县（市、区）、温州海经区党工委围绕经济稳进提质作现场或书面交流。

充分肯定今年以来经济工作成效后，张振丰指出，今年是“十五五”开局之年、“万亿之城”再出发起步之年，抓好全年经济工作至关重要。我们要坚决扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，增强信心定力、强化危机意识、把握政策机遇，持续激活科技创新“加速器”动能、释放城市发展“集聚力”效应、发挥工业经济“压舱石”作用，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，不断巩固拓展经济稳中向好势头，为做强“一圈一极一中心”提供更有力支撑。

张振丰强调，要以有效投资筑牢经济底盘，着力攻坚产业投资和基础设施投资，加快构建房地产发展新模式，落实项目全生命周期服务、“数据得地”等机制，以投资提质增效增强发展后劲。要以多元匹配激发消费活力，系统做优消费生态，把握赛事经济、园博经济、演艺经济等流量延长消费链条，打造更多首发首店、沉浸式体验、国潮等“年轻态”消费新场景，促进消费供给与需求协调适配。要以“稳拓调优”打开外贸空间，深度融入金丽温开放大通道建设，持续扩大口岸开放，做强做优集拼基地、市场采购贸易、跨境电商等业务，大力支持企业出海拓市场增订单，加快重点出口产业延链补链，促进外贸稳量提质。要以创新驱动厚植发展动能，因地制宜建强科创平台、孵化平台、科技成果转化平台，加快培育“5+5+N”现代产业集群，用好“问企识才”“科技副总”等机制，打造“两新”深度融合新成果。要以做优生态提振市场信心，用好产业链链长制等成熟打法，完善“六位一体”为企服务体系，深化产业链上下游联动发展，强化重点行业服务保障，进一步打响“温暖营商”品牌。要以城乡融合夯实县域根基，大力推动乡村片区组团发展、“土特产富”全链发展，拓宽富民增收渠道，拓展经济发展空间纵深。

张振丰强调，要牢固树立和践行正确政绩观，更好统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感抓好道路交通、涉海涉渔、消防、危化品、建筑施工、工矿、旅游、城市运行等重点领域安全生产，滚动推进风险隐患闭环排查治理，加快台风、强降雨灾后治理和恢复，扎实推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚、民生领域信访问题集中治理、整治形式主义为基层减负等各项工作，为高质量发展营造平安稳定环境。

来 源：温州日报

原标题： 市委召开县（市、区）委书记座谈会

奋战三季度 跑好下半场 确保高质量完成全年目标任务

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com