温州七个典型入选新质生产力样本
温州网讯 近日，浙江省经信厅发布“2026浙江省传统产业内生裂变培育发展新质生产力典型案例”，择优确定50个相关案例。我市7个案例在列，入选数量居全省第二。
据了解，传统优势企业内生裂变，一般为传统制造业企业自身通过要素驱动、链式驱动、创新驱动、市场驱动等方式，组织实施一批内生裂变项目，进而实现企业做大做强的过程。此次我市入选的案例覆盖政府和企业两侧，裂变突围路径多样，彰显了温州传统优势产业创新发展的澎湃活力。
在入选的政府侧典型案例中，苍南县聚焦当地传统食品产业转型升级痛点，引导熊猫乳品、圣吗哪乳业等龙头食品企业立足自身资源、技术、市场优势，开展跨区域内生裂变布局，探索出一条“研发总部扎根苍南、生产基地辐射省外、市场布局覆盖全球”的产业发展新模式，实现了转出地提质增效、承接地集聚赋能、产业链全域协同的多方共赢，为全省传统产业跨区域有序流转、培育新质生产力提供了样板。截至2025年底，苍南县实现食品产业规上总产值39.1亿元，同比增速达21.1%。
永嘉的浙江迦南科技股份有限公司，跨温杭双域布局，以“硬件制造+软件研发”裂变升级智能制药全链条服务，补齐了智能制药软件板块的能力短板。通过两地协同，企业整体研发效率显著提升，数智化领域高端人才引入规模实现翻倍，成功从单一单机设备供应商升级为覆盖“硬件+软件”的全链条智能制药服务商，产品附加值较传统硬件销售实现大幅跃升。
乐清的俊郎电气有限公司积极向“智能电气+新能源装备”价值链高端攀升，引入院士团队、首次将高性能铜铝复合导电材料工程化应用于产品之中，实现了“以铝节铜”，产品载流性能接近纯铜。同时，该公司还依托多重发展驱动因素，补齐产品链，切入微电网、用户侧储能等高附加值赛道。
浙江瑞立空压装备有限公司依托链主链式裂变，构建新能源制动一体化产业链；德力西电气有限公司以“空间重构+数字赋能”构建跨区域协同创新生态；浙江长城搅拌设备股份有限公司跨域产学研协同创新，数智赋能传统装备内生升级……温州制造不断推动创新链、要素链、价值链、产业链的融合发展，缔造了大量内生裂变的经典案例。
来 源：温州日报
温州七个典型入选新质生产力样本
记者 李显
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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