追光筑绿 向海赋能
温州日报 2026-09-16 08:04:06
近年来，温州依托沿海资源优势，大力发展光伏、海上风电，全力构建清洁低碳的新型能源体系。
温州网讯 日前，阳光倾泻而下，洒落在温州泰瀚550兆瓦渔光互补发电项目，连片光伏板熠熠生辉，绘就一幅滩涂逐光的美丽画卷。近年来，温州依托沿海资源优势，大力发展光伏、海上风电，全力构建清洁低碳的新型能源体系。通过风光多能互补协同发力，持续优化区域能源供给结构，为温州民营制造业绿色转型输送清洁动能，在绿色低碳赛道上厚植新质生产力。
来 源：温州日报
原标题： 追光筑绿 向海赋能
记者 苏巧将 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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