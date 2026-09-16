温州日报 2026-09-16 08:04:06

近年来，温州依托沿海资源优势，大力发展光伏、海上风电，全力构建清洁低碳的新型能源体系。

温州网讯 日前，阳光倾泻而下，洒落在温州泰瀚550兆瓦渔光互补发电项目，连片光伏板熠熠生辉，绘就一幅滩涂逐光的美丽画卷。近年来，温州依托沿海资源优势，大力发展光伏、海上风电，全力构建清洁低碳的新型能源体系。通过风光多能互补协同发力，持续优化区域能源供给结构，为温州民营制造业绿色转型输送清洁动能，在绿色低碳赛道上厚植新质生产力。

来 源：温州日报

原标题： 追光筑绿 向海赋能

记者 苏巧将 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com