温州日报 2026-09-16 08:05:28

近日，温台海湾红树林保护执法司法协作会议在苍南召开。温州、台州两地市中院、市检察院、市公安局、市自然资源和规划局等8家单位共同签订红树林保护执法司法框架协议，标志着两地跨区域、跨部门的红树林联动保护新格局正式构建。

温州网讯 近日，温台海湾红树林保护执法司法协作会议在苍南召开。温州、台州两地市中院、市检察院、市公安局、市自然资源和规划局等8家单位共同签订红树林保护执法司法框架协议，标志着两地跨区域、跨部门的红树林联动保护新格局正式构建。

此次协作以苍南为重要支点。作为浙江最南端的县，苍南拥有全省唯一的南亚热带气候区，红树林种植面积已近1700亩，约占全省红树林种植总面积的四分之一。此前，苍南法院已联合属地政府设立沿浦湾红树林生态司法保护基地，依托全国首个亚热带海洋滩涂研究院，在蓝碳核算、价值评估及交易等方面开展探索，成功完成浙江省首例红树林碳汇交易，逐步形成“蓝碳赔偿”海洋生态系统修复新模式。

此次签订的框架协议，正是对这一系列先行探索的深化与拓展。据悉，协议内容涵盖制定目标任务、搭建联席会议机制、推动信息共享、规范线索移送、统一裁判尺度、开展联合巡护、共建保护基地、深化蓝碳司法、促进价值实现、加强人才培育、强化普法宣传及工作保障等十二个方面。为强化生态司法的专业支撑，会议期间，温州中院与台州中院还联合举行了环境资源综合审判（红树林）技术调查官聘用仪式。

当前，生态环境法典的出台，为红树林保护提供更加有力的法治保障。该法典首次设立“生态修复”专章，系统整合修复规则，为红树林生态修复提供了坚实的法律支撑。

下一步，温台两地将以此次签订的框架协议为依托，进一步健全跨区域联动机制，畅通信息共享、案情通报、联合督办等关键环节，严厉打击破坏红树林的违法行为。同时，两地还将充分利用联席会议与专家智库等协作平台，互学互鉴治理经验，深化蓝碳司法、多元修复等创新探索。

来 源：温州日报

原标题： 温台两地签订跨区域执法司法保护框架协议 红树林保护有了更有力的法治保障

记者 张琳 通讯员 林晓言

本文转自：温州新闻网 66wz.com