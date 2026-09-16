温州日报 2026-09-16 08:07:51

记者日前从市人力社保局获悉，《关于提升在温高校、中职学校毕业生技能水平促进高质量充分就业的若干举措》（以下简称《举措》）正式落地，我市正打出一套技能培养、评价认定、政策扶持的“组合拳”，为在温高校、中职学校学子打通技能成长通道，给毕业生就业求职添上实打实的技能砝码。

温州网讯 记者日前从市人力社保局获悉，《关于提升在温高校、中职学校毕业生技能水平促进高质量充分就业的若干举措》（以下简称《举措》）正式落地，我市正打出一套技能培养、评价认定、政策扶持的“组合拳”，为在温高校、中职学校学子打通技能成长通道，给毕业生就业求职添上实打实的技能砝码。

权限放校园 考证不用往外跑

《举措》把技能评价的“钥匙”交到院校手里，让具备条件的高校成为职业技能等级认定机构，让学生足不出校就能参加技能考核。

据了解，《举措》重点围绕我市“5+5+N”产业、急需紧缺领域，面向本校学生开展职业技能等级认定。在温高校可根据专业设置，向人力社保部门申报相应职业（工种）的技能等级认定。2026年底前，符合职业（工种）申报条件的专业实现自主评价基本覆盖。

在温高校所设专业如果暂无对应职业（工种）的，支持在温高校开展专项职业能力项目开发和考核，鼓励学生考取专项职业能力证书。同时，鼓励在温高校承担社会评价服务，具备条件的在温高校可以发挥示范引领作用，面向其他院校学生及各类社会劳动者提供高质量的技能评价服务。

中职学校也将全面推行学生职业技能评价，申请成立职业技能等级认定机构。2026年底前，实现中职学校职业技能等级评价全覆盖。这意味着，技能证书将成为学生就业的“加分项”，学子们在校内就能完成学习、实训、考核一条龙，省去校外考证来回奔波的麻烦。

目前，全市已有9所高校、43所中职学校完成人社部门技能等级自主评价机构备案，覆盖数字经济、智能制造等领域147个职业（工种）。

课堂对接岗位 技能育人激活教与学

让书本知识对接真实岗位需求，“课证融通”将成为人才培养的重头戏。《举措》要求发挥院校技能人才培养评价主渠道作用，各院校优化课程设置，将职业技能培训课程纳入人才培养方案，推进“课证融通”，加强实践教学，提高实操能力，确保专业教学与技术进步、产业变革同步，将职业标准、岗位技能要求融入教育教学中，让课程教学对接技能培训，学科考试融合技能评价。

《举措》还明确要用好考核“指挥棒”，将院校毕业生“职业技能证书取证率”分别纳入市属高校、中职学校年度综合考核，以考核导向锚定“技能育人”目标，推动院校全面落实“学历证书+若干职业技能证书”制度。技能证书还能兑换学分，依托学分银行，各类技能学习成果可以存起来、转学分，大大激发学生练技能、考证书的积极性。

老师也有专属激励：参与职业技能工种评价题库开发，相关项目经立项审批且题库通过审批部门验收合格后，教师的相关成果可作为职称评聘的重要依据。通过学校抓培养，学生愿提升、教师有动力，三方联动，把“技能育人”落到实处。

市人力社保局相关工作人员表示，《举措》自今年9月1日起施行，有效期至2028年12月31日。在温高校、中职学校毕业学年学生可享受一次技能评价补贴，按照生产制造、社会服务等类别和证书等级，分别给予150—750元补贴，引导人才培养评价向重点行业倾斜。

来 源：温州日报

原标题： 温州全面推行“学历证书+职业技能证书”制度，为院校毕业生就业“加码”

记者 夏婕妤 通讯员 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com