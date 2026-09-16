温州并非天麻核心产区 凭什么主导修订天麻质量国际标准？

温州晚报 2026-09-16 08:17:13

日前，记者从温州市市场监管局获悉，由温州医科大学主导修订的《中医药——天麻》（ISO 22212:2025）国际标准已于去年年底发布实施，近期正式列入国家市场监督管理总局标准创新管理司公布的相关清单。这标志着温州实现主导修订天麻质量国际标准“零的突破”。

文成铜铃山镇石垟林场里，工人们忙着采收乌天麻。

温州网讯 日前，记者从温州市市场监管局获悉，由温州医科大学主导修订的《中医药——天麻》（ISO 22212:2025）国际标准已于去年年底发布实施，近期正式列入国家市场监督管理总局标准创新管理司公布的相关清单。这标志着温州实现主导修订天麻质量国际标准“零的突破”，完成从“参与制订”到“主导修订”的关键跨越。

而今年7月以来，文成铜铃山镇石垟林场里，工人们忙着采收乌天麻，9月底新一轮播种就要铺开，今年这片温州独有的林下基地，将把乌天麻的种植面积从150亩扩种到300亩。国际标准的顶层规则突破，与山坳里的乌天麻产业实践，在温州形成了奇妙的呼应。

十年磨一剑

天麻国际标准在温州“焕新”

天麻国际标准最早于2015年提出，2019年首次发布实施。按照ISO国际标准的管理规则，标准实施5年后需要进行系统复审。2024年该标准项目负责人熊吟加入温州医科大学，成为该校中医药学院校聘研究员，同年该标准通过ISO/TC249复审，其团队顺势承接后续修订全流程工作，于2025年进入ISO新工作项目程序，最终在当年12月完成新版标准的正式发布。

熊吟副教授介绍，不同于普通科研项目结题即收尾，国际标准是一项需要长期维护的系统性工作：从最初的研究和提案、国内国际多轮答辩、多次草案修改，到初版落地实施、定期复审迭代，全程离不开多环节的协同支撑。这次修订过程中，温州医科大学联合昆明理工大学、中医药广东省实验室、中国中医科学院中药研究所等团队，对天麻的关键技术指标、检测方法及应用要求进行了优化更新，温州医科大学、国内技术对口单位、温州市市场监督管理局相关部门等多方主体密切配合，解决了跨地区、跨领域的共识协调问题，让这项沉淀多年的标准化工作顺利在温州完成落地延续。

山坳里的实践

文成林下种出好天麻

天麻传统核心主产区集中在云南、贵州等地，并非天麻核心产区的温州，凭什么能牵头拿下这项天麻国际标准的修订主导权？

熊吟给出了清晰的答案：国际标准的制订和修订，其实并不完全取决于一个地区是不是某种药材的主产区，更重要的是对这个品种是否有长期研究基础、是否熟悉国际标准规则、有没有能力组织跨地区和跨国协作。天麻国际标准和熊吟团队的渊源很早，早在11年前，他们就开始研究中药天麻质量和国际标准化工作，2024年她来到温州医科大学时，恰好标准进入ISO规定的系统复审周期，因此，团队继续承担了后续修订工作，并把新的主导平台落在温州医科大学。“所以严格来说，并不是因为‘天麻在温州’，而是因为一项长期积累的国际标准化工作随着团队和平台的延续，在温州找到了新的承载点。”

文成是温州唯一开展天麻规模化种植的地方，运营这片基地的文成嘉燕农业科技有限公司负责人赵燕燕介绍，天麻种植对环境的要求极为苛刻，从萌发菌菌床培育到天麻种子下地，全流程要10个月，生长过程中最低海拔不能低于1000米，温度过高就容易出现腐烂。而铜铃山高海拔、高湿润度的天然环境，刚好匹配乌天麻的核心生长需求。试种初期团队踩过不少坑，好在有浙江省农科院、文成县科技局、文成县农业局的技术指导跟进，团队边种边调整参数，头一批30亩试种的乌天麻送检后，测出的核心活性成分天麻素含量远超行业平均水平。

双向赋能

为本地特色产业打开新空间

“本次新版《中医药——天麻》国际标准，充分吸收我国近年来天麻质量控制领域的研究进展，将为全球天麻生产、质量检测和国际贸易提供更加统一、规范的技术依据，也进一步提升我国在中药国际标准制订中的影响力和引领作用。”熊吟表示，这份国际标准的落地，有利于为我国天麻产业高质量发展和国际市场拓展提供更加有力的标准支撑，同时也为温州中医药产业提升标准化、国际化水平注入新的动力。

凭借药食两用的属性和过硬的品质，今年7月起，文成嘉燕农业就已接到云南、贵州等地天麻收购商的订单，鲜品除了供应杭州、上海的生鲜超市和餐饮门店，线上30多家店铺加上温州本地线下零售渠道，乌天麻鲜品已持续出现供不应求的状态。

“目前，基地出产的乌天麻单株最重可达4两，今年是基地种植天麻收成最好的一年，估算至少可收获几十万斤。”赵燕燕表示，未来基地500多亩红托竹荪种植区域计划全部实现“竹荪+天麻”轮作，当地政府已经多次组织农户到基地开展现场学习，目前文成南田已有几名农户开始尝试种植乌天麻。

来 源：温州晚报

原标题： 温州并非天麻核心产区 凭什么主导修订天麻质量国际标准？

温州医科大学熊吟团队实现突破 文成铜铃山今年将扩种乌天麻至300亩

记者 陈培培/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com