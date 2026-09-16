温州都市报 2026-09-16 08:19:41

9月16日12时，为期四个半月的海洋伏季休渔将正式结束，我市2430艘海洋渔船奔赴东海渔场捕捞作业。这是继8月5日刺网、笼壶、桁杆拖网、围（敷）网四种专项特许捕捞渔船解禁后的“大开渔”，拖网、大中型张网等作业类型全面放开。

温州网讯 9月16日12时，为期四个半月的海洋伏季休渔将正式结束，我市2430艘海洋渔船奔赴东海渔场捕捞作业。这是继8月5日刺网、笼壶、桁杆拖网、围（敷）网四种专项特许捕捞渔船解禁后的“大开渔”，拖网、大中型张网等作业类型全面放开，捕捞品种将从小黄鱼、梭子蟹等中上层海鲜，逐步转向带鱼、鲳鱼、鲜鱼等底层经济鱼类。

浙江东日股份有限公司所属温州市水产批发交易市场工作人员介绍，若近期无台风影响，开渔后水产品将大量上市。随着作业范围扩大，中秋、国庆期间梭子蟹、鲳鱼、带鱼等时令海产将集中涌入市民餐桌。

价格方面，预计较休渔期下降20%至30%，10月份后还将进一步走低。据水产品批发交易市场数据，去年9月同期，市场每天冰鲜鱼类到货量约20吨。

开捕前，市、县渔业主管部门紧扣“规范操作、精准服务”工作体系，全链条落实各项保障举措。伏休以来，全市累计开展渔船隐患排查2668艘次，发现并整改安全隐患7065处，坚决守住“不自查不出海、不安全不出海”底线，严防渔船“带病出海”。与此同时，我市制定实施高素质渔民队伍建设行动方案，累计开展各类培训451场次、覆盖1.78万人次，组织应急演练61场次、参与2647人次，并扎实上好开捕安全“第一课”，全面宣讲海上“六防”要点和应急处置流程，切实提升渔民自救互救能力和安全防范意识。

聚焦伏休管理、“两超”和“三无”船舶整治等重点，全市深化部门和省际联勤联动，加密海上巡航和港口检查频次。伏休以来，相关部门共开展执法检查1375次、联合执法299次、清港行动79次，取缔涉渔“三无”船舶324艘，召回渔船38艘，行政处罚59起，移送司法案件46起，涉案人员126人。

同时，我市严格执行“110式”应急值班，聚焦渔船出港、航路穿越、商渔船避让等关键环节强化预警提醒，提前统筹渔政、海事、海警等部门28艘执法船艇，前置部署至渔船集中出港重点水域巡航值守，严格管控出港时序，及时制止提前出海、冒险航行等违规行为。

来 源：温州都市报

原标题： 今天东海“大开渔”！2430艘渔船出海

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com