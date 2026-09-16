温州都市报 2026-09-16 08:21:05

近日，位于苍南县沿浦镇界牌村的“浙江苍南大黄鱼科技小院”获评“中国农村专业技术协会科技小院”，正式跻身国家级科技小院行列。至此，苍南国家级科技小院增至2家。

温州网讯 近日，位于苍南县沿浦镇界牌村的“浙江苍南大黄鱼科技小院”获评“中国农村专业技术协会科技小院”，正式跻身国家级科技小院行列。至此，苍南国家级科技小院增至2家。

这项国家级荣誉的取得，得益于苍南县科协的牵头推进，省、市科协的悉心指导，苍南县渔业中心的大力支持，以及沿浦镇与宁波大学的产学研深度协作、联合申报。其具备什么优势？凭什么获评“国字号”？昨日，记者就此专访了沿浦镇相关负责人。

问：科技小院是做什么的？

答：科技小院，是高校师生和科研人员“零距离、零门槛、零时差、零费用”驻扎农业生产一线，集科技创新、社会服务、人才培养于一体的创新平台。浙江苍南大黄鱼科技小院位于苍南县沿浦镇界牌村，于2026年9月4日得到中国农村技术协会正式批复，获评该荣誉。

问：为什么要申报国家级科技小院？

答：界牌村是浙南规模最大的村级大黄鱼养殖基地，产业基础扎实，年产值近9000万元。与此同时，产业发展短板逐步凸显，苗种长期依赖外部引进，种质退化、成活率不稳等问题，制约产业升级。为破解这一产业发展难题，苍南县统筹推动，沿浦镇与宁波大学海洋学院深化产学研合作，成功申报国家级科技小院。

问：界牌村获评国家级科技小院，优势在哪里？

答：界牌村获评国家级科技小院的优势在于：作为浙南重点大黄鱼养殖专业村，黄鱼产业规模大、产量多，地处沿浦湾核心养殖区，水质优良，现有标准化深水抗风浪网箱226口，养殖面积5.6万余平方米，年产大黄鱼2600吨以上，具有良好的产业基础；科技小院立足村里强需求、高意愿，获镇政府大力支持。经镇政府及县科协牵线，引入宁波大学专家团队。宁波大学在水产育种、健康养殖等专业全省领先，并拥有丰富的科技小院打造经验。此外，政企校协同构建“科研攻关、试验示范、技术推广、人才培育、产业增效”五位一体体系，推动大黄鱼种业创新和全产业链升级。

问：国家级科技小院的申报流程严谨规范，前期做了哪些功课？

答：主动对接宁波大学科研团队，邀请团队深入养殖基地实地调研考察，并通过开展技术授课等方式，全面了解界牌村大黄鱼养殖的实际情况与技术需求，在此基础上与科研团队达成合作意向。同时，项目申报和建设得到温州市科学技术协会、苍南县科学技术协会、苍南县渔业中心及当地政府的大力支持，各方积极牵线搭桥、协调资源，并做好场地设施、人员队伍等保障工作，为科技小院落地和后续运行奠定了坚实基础。

问：获评国家级科技小院，对苍南沿浦大黄鱼特色渔业产业、本地水产养殖行业会带来什么好处？

答：科技方面，依托宁波大学海洋学院科研团队，重点开展大黄鱼本地化良种选育、亲本保育、精细育苗、绿色病害防控和生态养殖技术攻关，逐步破解苗种长期依赖外引、种质退化、成活率不稳等瓶颈。同时建立试验示范基地，让高校的新品种、新技术、新装备在本地落地转化。

产业方面，以国家级平台提升沿浦大黄鱼的品牌公信力和市场影响力，推动产业从传统粗放养殖向良种化、标准化、品牌化转型。通过延长产业链、提升附加值，增强议价能力和市场竞争力，打造浙南大黄鱼种业创新与科技助农示范样板。

人才队伍方面，科研团队驻点指导，培育一批懂育种、会养殖、善管理的本土技术人才和新型职业渔民，也能吸引青年人才参与，为产业长效发展提供智力支撑。

当地经济方面，良种良法有助于提高产量和品质，带动养殖户增收，科技小院还能形成可复制、可推广的生态健康养殖模式，辐射带动周边养殖户和村镇，整体提升苍南沿浦水产养殖的科技水平和产业竞争力。

问：接下来科技小院在有哪些规划？怎样打响苍南大黄鱼特色农业科技品牌？

答：聚焦大黄鱼种业振兴与健康养殖，将重点开展良种选育与种质创新、高效苗种培育、病害防控三项研究。

未来，界牌村将以打造浙南大黄鱼种业创新与科技助农示范样板、打响苍南大黄鱼特色农业科技品牌为总目标，从产业稳发展、科技创新、品牌打造、文旅融合四方面发力：依托国家级科技小院，联合宁波大学攻关良种选育、大规格苗种培育和绿色病害防控，推动养殖标准化、生态化；以冷链存储加工中心为支撑，延伸“养殖—加工—销售”链条；通过合作社统一运营、片区鱼苗本地直供和电商直播，稳定产销、提升议价能力；结合海塘安澜建设，打造滨海景观带和文旅新场景，引入文化特派员挖掘大黄鱼文化，联动渔人码头、海上渔咖推动渔旅融合，持续提升“苍南大黄鱼”品牌影响力和产业附加值，助力乡村振兴与渔民共同富裕。

来 源：温州都市报

原标题： 获评“国字号” 苍南大黄鱼科技小院有什么底气？

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com