加油时油枪跳枪是在偷我的油？别再被谣言误导了！

杭州市市场监督管理局 2026-09-16 09:21:15

加油时遇到油枪突然跳枪，你心里是不是会“咯噔”一下，加油站该不是在偷我的油？其实，跳枪是防止油品溢出的安全保护机制，频繁跳枪加出来的油量误差也完全符合国家要求。

加油时遇到油枪突然跳枪，你心里是不是会“咯噔”一下，加油站该不是在偷我的油？这个说法网上传了很多年，是真的吗？别急，我们去查了。

先说结论：跳枪偷油这个说法不成立，跳枪是防止油品溢出的安全保护机制，频繁跳枪加出来的油量误差也完全符合国家要求。

什么是跳枪？

据杭州市质科院的专业检测人员介绍，加油枪端口有一个感应器，当油面接触到它或者油品飞溅，油箱内气体快速排出时，油枪就会自动关闭。其实跳枪是防止油品溢出的安全保护机制，不是为了偷您的油，恰恰是为了保护您的安全。

正常连续加油和刻意频繁跳枪对比，结果如何？

口说无凭，实验为证。杭州市质科院的专业检测人员用标准金属量器做了对比实验，一边是正常连续加油，一边是刻意频繁跳枪。结果两种方式加出来的油量误差微乎其微，完全符合国家规程规定的正负0.3%的要求。所以跳枪偷油这个说法不成立。而杭州所有加油站的每把加油枪都要经过这样的严格检测。

据杭州市质科院的工作人员介绍，加油机每半年就要接受一次强制检定，只有检定合格，贴上绿色合格标志，才能投入使用。 所以下次加油再遇到跳枪就别再慌啦。如有疑问，也可以留意一下加油机上有没有绿色的强制检定合格标志，有它在您就可以完全放心了。 来源：杭州市市场监督管理局 原标题：加油时油枪跳枪是在偷我的油？别再被谣言误导，杭州质科院给出了真相！

本文转自：温州新闻网 66wz.com