新骗术升级！今天起，接到陌生来电请沉默三秒

央视财经 2026-09-16 09:21:14

骗子的骗术又升级了！他们通过收集声纹的方式，用AI合成你的声音，再伪装成你的声音，给你的亲戚朋友打电话。

骗子的骗术又升级了！他们通过收集声纹的方式，用AI合成你的声音，再伪装成你的声音，给你的亲戚朋友打电话。

最近北京市公安局办公室新闻中心民警郭涛教了大家一个“三秒沉默法”，接到陌生来电时，如果对方一直不说话，我们也先不要主动说话，然后心里默数一二三，安静等三秒钟，对方持续不出声，那就要及时挂断。

如果接通后是冒充所谓客服的AI机器人，我们同样不要出声，要立刻挂断，否则骗子的系统会捕捉我们的人声，启动诈骗话术，转接人工。继而采集更多的声音，克隆声纹，后续冒充本人找亲戚朋友借钱转账。

骗子能利用AI“凭空制造”哪些骗局？

01

克隆你的声音

骗子拨通受害者的电话后，会刻意保持数秒沉默，诱使受害者发出“喂”或“哪位”等回应。仅仅几秒钟的语音样本，就可能被骗子用AI复刻出声纹，冒充身份实施诈骗。

02

AI投资、理财诈骗

骗子使用AI软件生成虚假K线利好消息，伪造网红、专家视频，推送“稳赚不赔”项目给受害人，诱导其转账或充值。

03

AI换脸视频

骗子盗取受害人社交平台露出的合照或视频内容，利用AI模型换脸，冒充受害人亲友、领导、客户等，编造“车祸”“被抓急需用钱”“领导紧急安排付款”等借口实施诈骗。

04

AI情感诈骗（网恋/交友）

骗子利用AI生成“完美恋人”形象，长期与受害人聊天，建立信任后以各类理由索要钱财。常以“突发重病急需手术费”“创业资金缺口需要周转”“异地见面缺少路费住宿费”等借口诈骗。

牢记五步操作

守住你的隐私和钱袋子

遇到AI诈骗圈套，如何尽可能减少个人信息泄露和财产损失？5步防骗法则请查收↓

01

拒绝可疑请求

对于要求协助对方帮忙对着手机报出银行卡号、身份证号等敏感信息的可疑请求，一律拒绝；

02

立即止损

不点开或及时关闭可疑链接，尽快挂断可疑电话、视频，不与骗子过多纠缠，避免被进一步迷惑；

03

快速核实

接到自称客服或亲友的可疑来电后，主动联系平台官方客服或亲友本人进行核实。切勿轻举妄动，避免落入诈骗圈套；

04

坚决拒转

无论骗子以何种理由要求转账、扫码、充值，一律不予理会，守住不转账底线；

05

及时报案

发现被骗或疑似被骗，立即拨打110或96110（国家反诈专线）。保存好聊天记录、转账凭证等证据，详细向警方或国家反诈专线说明情况，寻求帮助。

来源：央视财经

原标题：今天起，接到陌生来电请沉默三秒

本文转自：温州新闻网 66wz.com