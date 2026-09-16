暑气未消，心向清凉，不必奔赴远途，平阳坡南古街就藏着专属于江南老街的浪漫，溪水纳凉、抹茶冰饮、手作陶艺、暮色夜景……

巷隅消夏

午后日光最盛，寻一间沿街小店，隔绝窗外热浪。抹茶冰饮治愈人心；转过街角，在落地窗前揽山风入座，清爽果调特调搭配各式轻食小食；若想静心，来陶艺坊手工制陶，带走独一份手作纪念。

溪涧踏凉

一条清溪穿巷而过，是古街天然凉境。青石垒岸，溪水清浅冰凉，伸手便能触碰潺潺活水，裹挟草木清风驱散燥热。

夜寻坡南

日落之后，从通福门广场沿街慢行。龙潭剧场的山水光影秀在矿山崖壁上徐徐铺展；沿街墙上的南拳招式为老街添了几分江湖侠气；行至河岸，流水倒映着街景；走进宕垟里公园，水幕秀已在上演平阳故事；塘河两岸灯光一路铺开……

巷弄寻幽

坡南真正的宝藏，藏在巷弄深处等你发现——斑驳白墙、苍劲古樟、古早小店、老宅飞檐，转角处一枝探出墙头的绿意，门环上浅浅的锈迹……不经意间，便撞见老街的诗意。

院落栖居

紧邻坡南老街，藏着一处院落式度假居所，坡南黄龙璀丽酒店。由知名团队GOA大象操刀设计、黄龙饭店同门集团的度假酒店，整片园区草木繁茂，行走其间如同闯入绿意盎然的植物庭院。客房空间开阔，大面积落地窗将庭院树景、河景引入室内，卧于床榻便可揽观屋外风光。

空间之中融入平阳在地非遗，大堂的剪纸壁画、咖啡吧的平阳木偶戏展柜，客房陈设摆放着本地手作工艺品，把小城人文揉进日常居住体验。房内配套齐备，干湿分离的卫浴、独立衣帽间、智能客控，兼顾美感与居住舒适感。

住下之后，可慢享晨间餐食，也能品味融入本地糕点的下午茶，下午茶里的中式糕点也有说法，是来自平阳一家出名的糕点铺「旺马兴」。园区内设有书吧与茶亭，闲坐便可静赏院落景致；健身房、洗衣房配套齐全，也有雅致的会议空间，后续还会开展非遗手作体验活动。

以此处为落脚点，既可以沉浸式感受坡南古街的烟火古韵，也方便去往周边各景点，周边配套设施齐全。

坡南黄龙璀丽就是一家能让人躺下来、享受生活的酒店。走进去，时间就会慢下来。

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