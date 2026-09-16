民政部：从未组织过“国盛民安”养老补贴惠民工程（2026·09·16）

全国网络辟谣 2026-09-16 17:00:30

辟 谣 民政部：从未组织过“国盛民安”养老补贴惠民工程

详情：民政部近日发布风险提示称，近期有不法分子假冒民政部工作人员，以组织“国盛民安”养老补贴惠民工程等项目为名，诱骗公众参与投资理财等活动。民政部表示，其从未组织“国盛民安”养老补贴惠民工程等项目，并将就此事向公安部门举报，通过法律途径严肃追究有关责任主体的法律责任，坚决维护公众合法权益。民政部提示，公众如发现有机构或个人以民政部工作人员身份或民政部养老服务司之名进行牟利行骗的，可以向民政部门投诉、举报。如已造成损失，请及时向当地公安部门举报案件线索。（来源：民政部网站、新华社）

误 区 加油时油枪自动跳枪，是加油机在偷油？

真相：跳枪偷油这个说法不成立。跳枪是防止油品溢出的安全保护机制，规范操作下，即便出现多次跳枪，加油机的计量误差也符合国家相关标准。据‌杭州市质量计量科学研究院专业检测人员介绍，加油枪端口有一个感应器，当油面接触到它或者油品飞溅，油箱内气体快速排出时，油枪就会自动关闭。跳枪的核心作用是防止油品溢出，保障安全，不存在借此偷油的设计。加油机每半年就要接受一次强制检定，只有检定合格，贴上绿色合格标志，才能投入使用。顾客加油时如有疑问，可以留意加油机上是否有绿色的强制检定合格标志。（来源：“杭州辟谣”微信公众号）

通 报 宁夏公安机关公布6起网络谣言典型案例

详情：今年以来，宁夏公安机关网安部门持续推进“净网2026”专项行动，聚焦各类网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息误导公众、扰乱网络秩序相关违法犯罪活动，全力维护清朗网络空间。现公布6起典型案例：

案例一：黄某某故意虚构事实扰乱公共秩序案。4月24日，网民黄某某利用视觉错位效果，拍摄某幼儿园远景照片，在网络平台发布“某幼儿园悬挂日本国旗”虚假图文信息，造成不良影响。

案例二：马某编造“人贩子”谣言扰乱公共秩序案。4月18日，网民马某为博取流量，编造银川兴庆区三道湾附近有人贩子的虚假内容，引发网民焦虑恐慌。

案例三：李某某故意虚构事实扰乱公共秩序案。4月9日，网民李某某未经核实发布“世界最高最古老的应县木塔即将全部拆卸落地大修”的虚假视频，将官方研究项目歪曲为“即将落架大修、全部拆卸”，引发网民误解，造成不良影响。

案例四：李某某散布“爆炸了”网络谣言扰乱公共秩序案。4月7日，网民李某某拍摄单元楼内废纸板着火的视频，现场火势较小，其为博取流量、关注，在网络平台发布视频并配文“爆炸了”，造成不良影响。

案例五：史某某故意虚构事实扰乱公共秩序案。3月10日，网民史某某为引流涨粉，在网络平台虚构甘肃某县发生一男子杀害一家六口恶性案件，引发网民热议，造成不良影响。

案例六：田某故意虚构事实扰乱公共秩序案。6月9日，网民田某为博眼球涨粉，在网络平台冒充警察，发布标题为“辞职报告”的不实信息，引发大量网民误解，造成不良影响。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“宁夏网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com