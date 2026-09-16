健康真相NO.698丨染发前，这个步骤千万别省！老年人更要注意

央视新闻微信公众号 2026-09-16 17:28:31
染发后过敏了怎么办？同样是染发，为什么老年人要更当心？老年人挑选染发产品要注意些什么？今天带你寻找答案。

　　很多长辈都有染发的习惯，但不正确使用染发剂，会显著增加健康风险，这些风险往往被大家忽略。染发后过敏了怎么办？同样是染发，为什么老年人要更当心？老年人挑选染发产品要注意些什么？今天带你寻找答案。

　　老年人染发为什么要更当心？

　　一些人染发的时候会感到头皮发痒，这可能就是过敏的信号。

　　中国人民解放军空军特色医学中心皮肤科主任医师田燕介绍，染发引起的不良反应不仅关乎头皮，还可能影响面部、手部甚至其他不直接接触染发剂的身体部位。

　　为什么同样是染发，老年人尤其要注意？

　　老年人染发频繁。很多老年人为遮盖白发，染发频次高，反复接触染发剂，增加了发生不良反应的风险。

　　安全操作不到位。记者采访发现，很多老年人并没有在染发前做皮肤过敏测试，一些人甚至没有严格按照说明书使用，还存在自行延长染发膏停留时间的情况。

　　重视程度不够。对染发后出现的头皮不适、发红等症状重视不足，导致就医处理不及时。

　　此外，一些商家宣称的所谓“纯植物”“纯天然”产品，也可能含有苯二胺类等致敏成分。老年人选购产品时，往往很少关注染发剂的成分。

　　专家特别提醒，老年人本身可能有糖尿病、高血压等基础疾病，而治疗严重染发不良反应时往往需要口服或静脉滴注糖皮质激素这类药物可能会使原有基础疾病加重，并增加感染、溃疡、骨质疏松等风险因此，老年人染发需要格外重视。

　　染发后过敏了怎么办？

　　如果染发后，头面部出现皮疹、瘙痒、灼烧感或其他异常情况怎么办？

　　国家药品不良反应监测中心化妆品监测和评价部评价员朱盈提示，记住四步处置法：

　　一停：立即停用所使用的产品。

　　立即彻底清洗使用部位上的残留物。

　　三就诊：症状严重或未缓解，及时到医院就诊。

　　四报告：就诊时带上所使用的产品及外包装，必要时做皮肤斑贴试验明确具体致敏成分，同时配合医生上报产品不良反应报告。

　　比起出了问题再手忙脚乱，最好是从一开始就把安全做到位。科学染发，这三句话转给长辈：

　　别嫌麻烦。染发前至少48小时做过敏测试

　　别心急。观察期间出现不良反应立即停用。

　　别存侥幸。过敏风险不容忽视。

　　染发产品怎么选更安心？

　　染发产品怎么选更安心？老年人使用染发产品要注意些什么？收好这份选购使用小贴士，把风险降到最低。

　　来源：央视新闻微信公众号

　　原标题：染发前，这个步骤千万别省！老年人更要注意

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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