健康真相NO.698丨染发前，这个步骤千万别省！老年人更要注意

央视新闻微信公众号 2026-09-16 17:28:31

染发后过敏了怎么办？同样是染发，为什么老年人要更当心？老年人挑选染发产品要注意些什么？今天带你寻找答案。

很多长辈都有染发的习惯，但不正确使用染发剂，会显著增加健康风险，这些风险往往被大家忽略。染发后过敏了怎么办？同样是染发，为什么老年人要更当心？老年人挑选染发产品要注意些什么？今天带你寻找答案。

老年人染发为什么要更当心？

一些人染发的时候会感到头皮发痒，这可能就是过敏的信号。

中国人民解放军空军特色医学中心皮肤科主任医师田燕介绍，染发引起的不良反应不仅关乎头皮，还可能影响面部、手部甚至其他不直接接触染发剂的身体部位。

为什么同样是染发，老年人尤其要注意？

老年人染发频繁。很多老年人为遮盖白发，染发频次高，反复接触染发剂，增加了发生不良反应的风险。

安全操作不到位。记者采访发现，很多老年人并没有在染发前做皮肤过敏测试，一些人甚至没有严格按照说明书使用，还存在自行延长染发膏停留时间的情况。

重视程度不够。对染发后出现的头皮不适、发红等症状重视不足，导致就医处理不及时。

此外，一些商家宣称的所谓“纯植物”“纯天然”产品，也可能含有苯二胺类等致敏成分。老年人选购产品时，往往很少关注染发剂的成分。

专家特别提醒，老年人本身可能有糖尿病、高血压等基础疾病，而治疗严重染发不良反应时往往需要口服或静脉滴注糖皮质激素，这类药物可能会使原有基础疾病加重，并增加感染、溃疡、骨质疏松等风险。因此，老年人染发需要格外重视。

染发后过敏了怎么办？

如果染发后，头面部出现皮疹、瘙痒、灼烧感或其他异常情况怎么办？

国家药品不良反应监测中心化妆品监测和评价部评价员朱盈提示，记住四步处置法：

一停：立即停用所使用的产品。

二清：立即彻底清洗使用部位上的残留物。

三就诊：症状严重或未缓解，及时到医院就诊。

四报告：就诊时带上所使用的产品及外包装，必要时做皮肤斑贴试验明确具体致敏成分，同时配合医生上报产品不良反应报告。

比起出了问题再手忙脚乱，最好是从一开始就把安全做到位。科学染发，这三句话转给长辈：

别嫌麻烦。染发前至少48小时做过敏测试。

别心急。观察期间出现不良反应立即停用。

别存侥幸。过敏风险不容忽视。

染发产品怎么选更安心？

染发产品怎么选更安心？老年人使用染发产品要注意些什么？收好这份选购使用小贴士，把风险降到最低。

来源：央视新闻微信公众号

原标题：染发前，这个步骤千万别省！老年人更要注意

本文转自：温州新闻网 66wz.com