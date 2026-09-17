健康真相NO.699丨男子散步遭蜂群围攻，全身残留近千根毒刺，医生提醒

极目新闻 2026-09-17 10:19:41

医生提醒，蜂蜇伤暗藏致命风险，市民户外出行务必做好防护，牢记科学急救方法。

入秋后户外活动增多，蜂蜇伤进入高发期。近日，湖北嘉鱼市民王先生散步时遭遇蜂群围攻，全身残留近千根毒刺，大量蜂毒入血，多脏器受损风险极高。当地医院紧急处置后，王先生被紧急转至武汉大学人民医院（湖北省人民医院）。

医院急诊科迅速组建专项救治小组，三人“拔刺小组”耗时3小时，小心翼翼为患者逐根剥离全部毒刺，后续医护团队连续奋战48小时开展综合救治，成功将患者从险境中救回。

医生提醒，蜂蜇伤暗藏致命风险，市民户外出行务必做好防护，牢记科学急救方法。

据急诊外科龙小兵医生回忆，患者送医时伤情触目惊心，头面部、嘴唇、手背等布满密密麻麻的黑色毒刺，粗略估计近千根。“蜂刺带有倒钩和毒囊，刺入皮肤后会持续释放毒液，必须争分夺秒处置。”

为高效、安全清除毒刺，该院急诊科第一时间启动医护协作方案，由1名医生与2名护士组成“拔刺小组”，借助放大镜、精细镊子与注射针头，小心翼翼地逐根剥离、挑出毒刺，全程严格规避挤破毒囊。

由于面部皮肤薄、痛觉敏感，对操作精准度和稳定性要求极高。救治过程中，护理团队负责照明、固定体位、安抚患者情绪，医生专注剥离毒刺。团队轮番上阵、配合默契，历时近3小时，终于彻底清除皮肤内所有毒刺。

“精准拔除毒刺是群蜂蜇伤救治的第一道防线，直接阻断毒素持续吸收，是挽救患者生命的关键一步。”龙小兵表示，看似基础的拔刺操作，实则是阻断病情恶化的核心环节，容不得半点马虎。

管床副主任医师李涛表示：由于患者的毒刺集中分布于头面部等暴露区域，蜂毒负荷极大，颜面部严重水肿，呼吸急促，生命体征危急。大量蜂毒入血，诱发了全身性炎症反应，入院急诊监护室检查提示白细胞显著升高，肝功能、肌酶、酸中毒指标快速上升，极易并发喉头水肿、溶血、凝血功能崩溃、多脏器及循环衰竭，甚至猝死。副主任医师李涛带领医护团队给予稳定有效的血容量和内环境、抗过敏、抗炎、保肝、抗感染等治疗，辅以持续血液净化，配合中药内服外敷等综合方案治疗。经精心救治，患者病情逐步趋于平稳，肿胀消退，各项异常指标逐步恢复，最终顺利康复出院。

急诊内科副主任医师王蕊介绍，蜂毒的危害远不止局部皮肤损伤，还存在双重损伤机制，市民切勿轻视。一是过敏性损伤，部分人群对蜂毒高度敏感，蜇伤后短时间内出现全身瘙痒、大片皮疹、眼睑口唇肿胀、咽喉发紧、胸闷气短等，重症可快速进展为喉头水肿、过敏性休克，发病迅猛、致死率高；二是毒素中毒性损伤，多见于多处被群蜂蜇伤，大量毒素入血，损伤肝细胞、骨骼肌细胞，诱发横纹肌溶解、肝功能损伤，代谢产物堆积堵塞肾小管，造成急性肾损伤，存在很高的迟发性健康风险。

为有效应对蜂蜇伤，掌握规范应急处理方式至关重要。急诊外科李佳医师提醒，牢记急救四步法：

一是迅速脱离险境：遭遇蜂群切勿奔跑、挥手拍打和扑打蜜蜂，剧烈动作会激怒蜂群，保持冷静缓慢撤离至空旷安全区域。

二是规范清除毒刺：蜇伤后禁止用手挤压伤口，挤压会将毒囊内毒液挤入体内加重中毒。可使用银行卡、身份证等光滑硬质卡片，顺着皮肤表面轻轻刮除残留毒刺。

三是对症冲洗伤口：蜜蜂毒液呈酸性，可用肥皂水、小苏打水等碱性液体反复冲洗；马蜂、胡蜂毒液呈碱性，可用食醋冲洗；无法区分蜂类，直接清水冲洗即可。

四是持续观察及时就医：单处轻微蜇伤，仅局部红肿疼痛，可冷敷消肿止痛居家观察；一旦出现头面部蜇伤、多处蜇伤、全身皮疹、口唇肿胀、胸闷心慌、乏力、尿色变深等情况，无论症状轻重，必须立刻前往医院就诊，切勿延误最佳救治时机。

该院首义院区急诊科主任李文提醒，夏秋季节是蜂蜇、蛇伤、犬伤等动物致伤的高发期，各类户外伤情隐匿性强、进展较快。市民日常户外出行、散步游玩时，应尽量穿着浅色长袖衣物，避开鲜艳着装与浓郁香氛，远离蜂窝、花丛、树洞等高危区域，不主动惊扰蜂群，从源头规避蜇伤风险。看似轻微的蜂蜇伤暗藏重症风险，市民需掌握科学急救方式，遇多处蜂蜇伤、全身不适等异常情况第一时间就医。

来源：极目新闻

原标题：男子散步遭蜂群围攻，全身残留近千根毒刺，医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com