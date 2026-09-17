中央广播电视总台中国之声 2026-09-17 11:40:00

这类骗局最终有两种走向：一类是诱导用户下单后，发来低价商品；另一类则更直接，下单后订单完全关闭，用户找不到退款入口，也无法追回已付款项。

您有没有收到过这样的短信？提示您的积分即将过期，能兑换手机、手表，后面还跟着一个网址链接。可等真下了单，除了积分还得额外付款，要的是大牌手机，收到的却是卡顿的山寨机；要的是扫地机器人，拆开却是一个儿童玩具；还有的消费者付了钱，订单却查不到，网页也关了。这些所谓的积分兑换，背后存在哪些套路？又有怎样的消费风险？

短信收到积分清零提醒？小心被骗

近日，胡先生收到一条1068号码开头的短信，内容写着“移电换新”清除提醒：您某尾号的号码，26年累计588990分，明天消失。积分可以换华为手机、手表，后面附上了所谓“商城”的网址链接。但下单之后胡先生发现，这并不是什么实实在在的福利。

胡先生：通过短信冒充中国移动，说可以兑换手机。反正我也稀里糊涂地就点了，直接就把钱扣了。商品图片看着挺高级的，但这个型号，市场上压根就没有。页面做得特别简单，客服也联系不上。

胡先生的遭遇并非个例。此前有媒体报道，王先生也收到积分短信，提示十几万积分即将过期。他挑中一款号称价值千元的扫地机器人，页面显示，15000积分就能兑换。可填完收货信息，对方却要求再支付168元。快递到手发现，所谓的“扫地机器人”，只是一个比手掌略大的儿童玩具，根本没有扫地功能。

比起到手的假货，四川巴中的张先生，连商品都没等到。面对看似“超值低价”的积分兑换活动，他一口气选了10余款心仪产品，填好收货地址，陆续支付了1万余元。再次登录网站查询物流信息时，网页已经打不开了。他后来才知道，自己在虚假平台上支付的钱，早已通过跨境支付通道，转到了境外。

“移联老用户调研”“1oo86”

全是仿冒的

有消费者在社交平台晒出此类短信，短信开头写着“移联老用户调研”“移卡到账”等字样，把移动联通的简称拼接在一起，让人误以为是运营商的官方商城链接；文字中则写有“余额提醒、明日作废、最后一天”等催促性话术，利用积分清零制造紧迫感。

记者打开消费者提供的商城网页，没有做任何登录，会员积分界面就显示剩余可用688800积分，预估可抵扣6888元。商品栏里有手机、智能手表、扫地机器人等。其中一款手机的宣传图，与某知名品牌新款手机样式高度相似，文字标注为“i17Pro Max”，原价7999元，现为50000积分。但点击“立即兑换”，填完收货信息，支付界面却显示，50000积分只能抵扣7100元，还需要再交899元，此前显示的“可用积分”根本派不上用场。记者随后向客服询问，这款手机是不是某知名品牌，客服回答是其他品牌。而查询该品牌同类产品的市场价格，远低于所需支付的金额。

实测来看，所谓“积分抵扣”往往只是第一步诱饵，真正目的是让消费者额外付款。中国科学院大学密码学院院长荆继武表示，搭建假网站的操作不难实现，页面上呈现出的所谓巨额积分，只是诱导用户的假象。

仿冒网站的引流短信不仅在内容上迷惑用户，还会用相似域名误导用户进入。比如，用“I0086”“1oo86”冒充中国移动统一客服电话，“10086”兑换积分礼包，利用部分数字、字母在视觉上的相似性，混淆视听。几个字符之差，隔开的就是官网和陷阱。

“积分兑换”骗局

已成为可自我复制的黑灰产链

中国消费者协会律师团律师芦云分析，这类骗局最终有两种走向：一类是诱导用户下单后，发来低价商品；另一类则更直接，下单后订单完全关闭，用户找不到退款入口，也无法追回已付款项。

荆继武进一步提示，对于要求输入个人隐私信息的页面，一定要高度警惕，这些信息，很可能成为二次诈骗的基础。诈骗分子可能通过陌生链接，诱导受害人下载虚假App，或者直接点击链接，套取身份证信息、银行卡号码、银行卡密码等个人信息；再诱导受害人在虚假App里“购物”转账，甚至植入木马，转走银行卡内的资金。

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心主任谢永江分析，‌“积分兑换”骗局已成为一条能够自我复制的黑灰产流水线，整个链条中包括短信引流，仿冒商城，诱导收款，劣质发货，甚至关停跑路。

对此，各大运营商持续提示公众防范此类短信。公安部及各地公安机关多次发布提醒：警惕以‌“积分兑换”‌或‌“积分清零”‌为名的电信网络诈骗，不要点击短信、邮件中附带的陌生网址链接；如确需积分兑换业务，应前往正规营业厅或登录官方网站办理；一旦确定自己遭遇诈骗，第一时间报警。

来源：中央广播电视总台中国之声

原标题：号称千元扫地机器人到手竟是玩具，“积分兑换”存在哪些套路？

记者：孙欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com