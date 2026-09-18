中央广电总台中国之声 2026-09-18 09:58:00

同样是文玩玉米，有的卖9块9，有的却能标价7800元，甚至上万。文玩玉米价格谁来定？农户跟风种植真能增收吗？背后有哪些风险？

一根手指长的玉米，成了文玩圈的新热门。它不是用来吃的，而是用来“盘”的——握在手里反复摩挲，看着它慢慢变得透亮，就像盘核桃、盘手串一样。在社交平台上，相关话题浏览量已破亿，相关商品数量显示超1万件，这种玉米被称作“文玩玉米”。

然而，同样是文玩玉米，有的卖9块9，有的却能标价7800元，甚至上万。文玩玉米价格谁来定？农户跟风种植真能增收吗？背后有哪些风险？

售价从9块9到上万元不等

多地开展“文玩玉米”种植尝试

短视频平台上，多家店铺在直播售卖“文玩玉米”，有20元四根的“玉米盲盒”，也有零售价几千元甚至上万的高端品类。这些玉米十几厘米长，比普通的粮食玉米更纤细小巧。玉米粒有黑色、红色、青色等多种颜色，表面有玉石光泽。

有商家表示，这种文玩玉米是自己国外引种并进行本土化种植的。

△直播间售卖的文玩玉米

记者咨询了辽宁沈阳市农业农村局，对方表示，沈阳市农科院并没有文玩玉米的项目。记者查询发现，不同表现的文玩玉米有多种商品名，如“彩绘山玉米”“七彩宝石玉米”“熊猫玉米”等，青岛农业大学农学院副教授张晓军表示，其实这些玉米都属于“爆裂型玉米”。

“爆裂玉米”曾专门被用于制作爆米花。如今经过选育，已经衍生出多种色彩品系。黑龙江佳木斯市前进区财政局副局长、前进区文玩玉米项目组织者靳杨杨表示，文玩玉米的价格之所以落差较大，主要是种类和品相决定的。

△前进区收获的文玩玉米

高价的文玩玉米能否带来经济效益？

佳木斯前进区文玩玉米项目依托农业专家的技术指导，在当地南岗村农闲地块组织了试种。佳木斯市汤原县胜利乡合力村书记张健利参与了文玩玉米的采收和销售，以批发价估算，每亩地收益也有3000元。

除了黑龙江省，我国多个省市都开展了种植文玩玉米的尝试。云南、山西、河北、甘肃、陕西等地都有种植。

文玩玉米价格波动较大

专家：不建议盲目跟风种植

专家表示，目前文玩玉米市场规模相对有限，种植和选育也需要一定经验。“因为玉米是异花授粉，如果不隔离、不严格控制自交的话，很多漂亮的玉米就会变成普通的，价格也会受限。”

记者注意到，近几年文玩玉米的价格波动较大，靳杨杨指出，市面上流行的文玩玉米品种大多没有经过相关部门审定，种子的流通也存在混乱。

据了解，此前部分年份，由于嫁接技术的成熟和供求关系变化等原因，文玩核桃的价格短期内大幅下跌。大量跟风种植的农户不得不自行承担亏损。相对于核桃，文玩玉米种植成本更低，周期更短，但仍然存在市场波动。

△加工后的文玩玉米

在销售端，文玩玉米仍然存在一部分市场乱象。记者注意到，各平台都有网友发帖称自己买到了染色、发霉、有刺鼻气味的玉米。还有部分玉米是完全靠胶水一滴一滴拼装的工艺品。此外，不少直播间采取“抽盲盒”形式售卖，许多玉米剥开后品质欠佳。

专家建议，农户在种植“文玩玉米”前，一定要规划好合理的销售路线，不要盲目跟风。

来源：中央广电总台中国之声

原标题：从9块9包邮到上万元，“文玩玉米”，能不能种？

本文转自：温州新闻网 66wz.com