气象部门解读华西秋雨为何持续两月（2026·09·18）

全国网络辟谣 2026-09-18 18:17:15

辟 谣 “四川绵阳一养猪场一天死亡500头猪”不实

详情：近日，有网民发布帖文称，“四川绵阳三台有个代养大猪场，一天死了500多头，附近的养猪人，每天都提心吊胆”。经属地农业农村局核查，该帖文内容不实。近期未接到生猪集中发病、异常死亡相关报告，畜禽无害化处理量保持平稳，近三周无大幅波动，网传“一日死亡500头生猪”情况不属实。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台）

辟 谣 “青海湖围栏挡景、围湖收费”不实

详情：网络平台上，“环湖围栏全部用来圈湖收费，自驾不能靠近青海湖边”的说法广为流传。对此，青海湖国家级自然保护区工作人员表示，沿线的“网围栏”是草原牧区最基础的生产与产权设施，而不是青海湖的“专用围墙”。真相不是“青海湖被围起来”，而是“青海湖位于草原牧区之中”，网围栏是牧区常见设施，绝非青海湖专属。湖岸区域不能随意进入，核心依据是自然保护区法律法规，而非“资本垄断围湖收费”。（来源：新华网）

科 普 这场缠绵两月的“收官雨”，缘何温柔又危险？

详情：夏末秋初，北方主雨季渐渐落幕，全国大部分地区迎来秋高气爽的天气，而我国华西地区，迎来了季风雨带的最后一轮“收官降水”——华西秋雨。华西秋雨是我国华西地区秋季（9月至11月）连阴雨的特殊天气现象，主要涉及湖北、湖南、重庆、四川等地，特征是雨日密集、阴雨反复。那么，这场“收官雨”为何那么“缠人”？

进入秋季后，西北太平洋副热带高压虽已东退南撤，但其西侧边缘仍维持着较强的偏南气流，将来自孟加拉湾和南海的暖湿水汽输送到华西地区。与此同时，中高纬度的冷空气开始频繁南下“造访”。冷暖气流在此交汇，因风速与密度差异，常形成准静止锋或低层切变线，锋面辐合带长时间稳定少动，降水区域因此长时间维持。

此外，地形进一步放大了这一效应：青藏高原东缘地势骤降，秦岭山脉东西横亘，对南下冷空气形成有效阻挡，使其移动减缓、堆积增强，将降水牢牢“钉”在特定区域；四川盆地地形复杂，又迫使低层暖湿气流沿地形抬升，加强辐合上升运动，有利于出现局地强降水。冷空气难以深入，暖湿气流亦难以继续北进——这种大气环流与地形的协同“锁定”，正是华西秋雨“久驻不去”的关键原因。

看待华西秋雨，切忌只盯着单日雨量大小，累积降雨效应才是真正的风险所在。多轮持续性降水导致土壤水分不断叠加，含水量逐渐趋于饱和。即便后期仅出现小雨或零星降水，也可能导致滑坡、崩塌、泥石流；沟谷地带还需警惕局地山洪。值得注意的是，地质灾害具有明显滞后性——雨过天晴后，风险并不会立即消失，往往会延续数日甚至更久，需持续保持警惕。因此，公众要及时关注气象部门滚动发布的预报预警信息，特别是当地气象台的最新预报和地质灾害气象风险预警，并根据预警等级合理安排出行、做好防范应对，切实保障自身安全。（来源：“中国气象”微信公众号）

关 注 中央网信办加强涉企侵权信息管理优化营商网络环境

详情：近日，中央网信办发布《关于加强涉企侵权信息管理 持续推动营商网络环境优化的通知》，明确网站平台应当根据通知要求，健全信息内容管理制度，完善优化平台社区规则，将涉企信息纳入日常内容审核处置范围，强化账号、MCN机构管理，切实增强工作主动性、针对性和实效性。

其中，通知列明5类处置范围：

1.个人信息类。包括泄露企业家身份证、护照、户籍档案、家庭住址、电话号码等个人身份及联系信息，以及生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等敏感个人信息。

2.侮辱贬损类。包括侮辱谩骂企业、企业家，恶搞丑化企业标识、产品和企业家肖像，将企业、企业家与色情低俗话题恶意关联，使用污名化词汇诋毁企业、企业家或特定品牌用户。

3.假冒仿冒类。包括假冒仿冒新闻单位制作发布的涉企监督信息，假借企业或企业家名义发布的信息，在公众账号名称、头像、简介中，擅自使用与企业相同或相似的名称标识或企业家姓名肖像。

4.虚假误导类。包括断章取义、歪曲解读企业家过往言论，呈现与事实不符的搜索关键词联想、搜索落地页结果，已经权威辟谣、澄清的不实信息，与企业、企业家在超大平台上的官方账号发布的公开声明不符信息。

5.其他类。包括涉企拉踩引战信息，集纳翻炒的企业旧闻旧事、负面信息，已被本平台处置过的涉企侵权信息，机器人账号、网络水军账号发布的涉企评论信息，明显违背公序良俗抹黑诋毁企业、企业家信息。（来源：“网信中国”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com