辟谣学堂NO.343丨北方多地现隐翅虫，是南方毒虫集体北上了吗？

杭州辟谣 2026-09-18 18:46:28

专家表示，隐翅虫并非南方的物种北上，北方本来就有隐翅虫分布，只是过去气温较低，数量较少，才没有被广泛关注。

最近几天，隐翅虫成了北方社交媒体上的高频词。多地网友晒出家中发现这种小虫的照片，有人甚至是在十几层、二十几层的高楼里遇到的，#北方隐翅虫#因此冲上热搜。

一直以来，南方是隐翅虫的绝对高发区，今年是南方毒虫北上了吗？别急着下结论，辟谣君去找昆虫专家打听了。

不是南虫北上，而是气候在“催生”

“隐翅虫并非南方的物种北上，北方本来就有隐翅虫分布，只是过去气温较低，数量较少，才没有被广泛关注。”华希昆虫博物馆馆长、高级生物工程师赵力一句话点破。

隐翅虫偏爱温暖潮湿，最适宜的活动环境是20℃~30℃、湿度60%~80%。今年北方夏秋雨水偏多、潮湿闷热，正好踩中它繁殖的“舒适区”；北方秋季降温延迟，又让原本应随降温缩短的活跃窗口期被拉长。与其说“南方虫北上”，不如说——气候替它们按下了北方繁殖的“加速键”。

它跑上高层，靠的是“趋光+气流”

那问题又来了：它凭啥能爬上十几层、二十几层？

隐翅虫昼伏夜出，天生趋光。夜间灯光一亮，它就可能被吸引过来，再借着气流顺着窗缝、门缝钻进室内。所以，高楼层从来不是它的“禁区”。

浙江的秋天，也是隐翅虫的“舒适区”

对处在夏末秋初的浙江来说，隐翅虫也正进入一年里的活跃高峰。浙江气候温暖湿润，恰好是隐翅虫的适宜栖息地。这段时间大家在阳台晾衣服、夜间开窗通风、去小区绿化带散步，都可能跟它不期而遇。

所以，浙江的朋友们同样要绷紧这根弦：傍晚和雨后，少在草丛、林间、水边久留；在家关好纱窗纱门、夜里拉上窗帘再开灯，减少光线把外面的虫往家里引。

见虫别拍！它不是咬你，是“泼你硫酸”

隐翅虫没有毒刺，一般不会主动蜇人、咬人，但当虫体被拍打、碾碎时，体内会释放出毒液，沾染皮肤后引起隐翅虫皮炎。网上常把隐翅虫称为“飞行的硫酸”，不过真正导致皮肤损伤的，是体液中所含的隐翅虫毒素。

所以，正确做法只有一条：落在皮肤上，轻轻吹走、抖落，或用纸片、棉签拨开，全程保证虫体不破，千万别随手“一巴掌”。

万一真拍中、沾上毒液，记住三步：立刻冲洗，用大量流动清水＋肥皂水反复冲洗10—15分钟；不要揉搓、不挑破水疱、不抓挠；看情况就医，如果破溃、水疱密集或痛感剧烈，尽快去皮肤科就诊。

来源：杭州辟谣

原标题：北方多地高层家中发现隐翅虫，南方毒虫集体北上了吗？真相出乎你的意料

本文转自：温州新闻网 66wz.com