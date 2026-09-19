健康真相NO.701丨快走和慢走，哪个对心脏更好？看完别再乱走了！

人民日报 2026-09-19 11:42:12

走路，算是门槛最低的养生运动。很多人每天都坚持健步走、散步，但容易走进两个极端：要么拼命快走，把心率拉得很高，觉得强度够才管用；要么闲逛式慢走，一天硬凑上万步，认为步数越多心脏越健康。

走路快和走路慢，到底哪个能真正降低心血管风险，对心脏更好？

最近一项追踪超6万人、长达8年的研究，终于把这事说清楚了，答案可能跟你想的完全不一样！

不要盲目暴走透支身体，也别慢悠悠闲逛凑步数。

走路快和走路慢，哪个对心脏更好？

2026年9月，《英国运动医学杂志》刊发的一项大规模前瞻性研究，用超过6万人、长达8年的数据给出了清晰答案：走路步数和走路速度都很重要，但关键是找到速度和步数的“黄金组合”。

每天7500～10000步，护心效果最好

研究显示，每天走路7500～10000步，是全因死亡风险最低的“黄金区间”。在这个步数范围内，如果能再把30分钟峰值步频保持在100步/分钟，全因死亡风险降幅达到43%；如果峰值步频保持90步/分钟，心血管死亡风险降低47%。简单说：步数达标，再走得稍快一点，护心效果最理想。

步数走不够时，需要把走路速度加快

很多人工作忙、久坐多，一天下来步数可能连5000步都不到。研究也给这部分人群指了一条路：步数不够时，速度来凑。对于每日不足5000步的人群：30分钟峰值步频达到80步/分钟，全因死亡风险降低28%；步频提升到90步/分钟，全因死亡风险降低36%；在心血管死亡风险方面，30分钟峰值步频达到70步/分钟，就能降低30%。也就是说，没时间多走时，那就走得快一点，同样能收获护心收益。

走路慢、走不快的人，需要把步数攒够

如果是习惯慢走，或者因为腿脚不便等原因走不快，也不必勉强。研究同样给出了好消息：多累积步数，也能降低死亡风险。结果显示，30分钟峰值步频保持在60步/分钟，每日走路步数达到5000步到7500步，全因死亡风险降低30%，心血管死亡风险降低32%。

步数超过10000步，性价比反而不高

研究明确：每日步数超过10000步，依然对身体有保护作用，但获益幅度会明显下降。相比7500～10000步的“黄金区间”，超万步人群的全因死亡、心血管死亡风险降幅较小，属于典型的“过犹不及”。

不同人群，走路“黄金组合”不同

走路是最简单的运动，但怎么走，不同的人其实有不同的“黄金组合”。

普通人群：快走7500步以上

推荐步数+步频双达标：步频90～100步/分钟，累计快走不少于30分钟，全天总步数保证在7500步以上。这也是研究里健康获益最大的组合。

久坐人群：快走凑够30分钟

研究显示，对于步数偏少的人，少量快走和慢走积累步数，降低全因死亡、心血管死亡的效果相当。对于平时活动量较少的人，体能和心肺功能基数相对较低。此时通过稍微加快步速（提升相对运动强度），就能有效刺激心肺系统，快速提升心肺耐力，从而大幅降低死亡风险。所以，不必死磕步数，重点是要快走。通勤路上刻意快走一段、午饭后加快脚步走一圈、办事时少站多走——把一天里零散的快走时间凑够30分钟，步频争取达到80～90步/分钟。

体弱人群：慢走7500步以上

如果走不快，那就别跟速度较劲。虽然单次运动的强度不高，但通过增加步数积累总运动量，同样能改善代谢和血管健康，达到相近的保护效果。以平稳舒适的速度行走，重点关注每日总步数，日均累积到7500步左右即可。慢走也是走，步数到了，保护就到位了。

走路时加点“小动作”，健康好处翻倍

如果颈椎不好——举手走

如果颈椎不好，可以试试举手走。双手上举，略向两边展开，这个健走动作可有效锻炼颈部肌肉，缓解颈椎痛。

如果经常背痛——摆臂走

如果背痛，走路时可以加入摆臂动作。走路的时候，腹部、背部肌肉都需要用力，而且手臂要随之明显摆动，这样可以带动背部多个肌肉运动，不但可以缓解背痛，对颈部、肩部、腰部也都有好处。

想要预防血栓——踮脚走

浙江大学医学院附属邵逸夫医院普外科主任医师朱越锋2023年在体坛报刊文中表示，持续性地踮脚可提高心脏的耐力和效率，促进血液循环，防止血管堵塞，预防血栓的发生，还能减少脚部的水肿，有效防止腿部静脉曲张。

改善日常便秘——扭腰走

在走路时，有意识地将腰部、胯部向左右轻微旋转，随着步伐自然扭动。这种扭动能温和地按摩腹腔内脏，特别是促进肠道蠕动，对于缓解便秘有一定效果。

减轻膝盖疼痛——八字走

2025年，发表在国际期刊《柳叶刀-风湿病学》上的研究发现，走路时稍微“拐”一下脚（脚向内或向外偏5~10度，轻微的“内八字”或“外八字”），就能有效减轻膝盖疼痛、延缓膝关节损伤，并可能延缓骨关节炎进展。

本文转自：温州新闻网 66wz.com