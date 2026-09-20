杭州辟谣 2026-09-20 09:28:40

许多人习惯上网搜境外酒店预订，却不知搜索引擎里可能藏着高仿假酒店网站。

随着中秋、国庆假期临近，网上“拼假攻略”热传，调休加上年假最多可连休13天。不少人早早开始筹划出国游、跨省游，订酒店、订机票进入高峰。许多人习惯上网搜境外酒店预订，却不知搜索引擎里可能藏着高仿假酒店网站！

辟谣君提醒：多留个心眼儿，点入这些订房链接就可能掉进骗子设好的圈套。

连续扫码付款，男子被骗7000多元

近日，杭州蒋村派出所接报一起虚假订酒店诈骗案件。李先生计划假期到国外旅游。他在网上搜索相关酒店时，看到一个网址便点击进入。页面显示的时间、价格都比较合适，李先生便开始预订酒店。操作中，他发现自己无法正常付款，以为是境外酒店要收外币，便联系该网站“客服”，说可以用支付宝支付人民币。对方随即发来一个收款二维码，让他扫码支付。李先生没有核实对方身份，直接用支付宝扫码支付了4513元。

支付完成后，“客服”给李先生发来一封英文邮件，通知其已成功预订该酒店。当天晚些时候，李先生又收到一封邮件，对方要求其支付押金2751元。邮件用英文写成，称这是为了保障每位客户的利益，如果入住期间没有物品损坏，押金会全额退回。

李先生以为这是订房流程的一部分，再次扫码支付。至此，李先生已向对方支付7264元。

两天后，对方又发来邮件，要求支付3个人的环境保护费共1253元。这时，李先生感觉不对劲了，随即向酒店官网客服核实。客服回复称，李先生并没有在该度假村预订过酒店。李先生这才反应过来，自己遇到了假网站、假客服，立即到派出所报案。

套路解析

1.建假网站引流：制作虚假订房网站，以“时间合适、价格合适”吸引事主点击预订。

2.假客服诱导扫码：当事主无法正常付款时，“客服”出面，诱导通过支付宝扫码转账。

3.编造名目反复收费：收到第一笔钱后，再以押金、环境保护费、税费等名义要求继续付款，直到事主发现被骗。

4.失联跑路：事主察觉异常后，网站电话已无法接通。

警方提醒

一、订酒店、机票、门票等，应尽量通过正规平台或官方渠道，不轻信陌生链接、弹窗广告和搜索引擎中的推广信息。

二、凡要求扫码支付、向个人账户转账，或付款页面异常的，务必先通过官方客服核实，不要急着付款。

三、正规平台一般不会以押金、环境保护费、税费等名义反复要求转账。遇到名目繁多的收费，立即停止操作。

四、一旦发现被骗，保留聊天记录、转账凭证、网页截图等证据，第一时间拨打110或到派出所报案。

来源：杭州辟谣

原标题：拼假出国游，男子网上订酒店被骗7000多元！警惕假网站设下的陷阱

本文转自：温州新闻网 66wz.com