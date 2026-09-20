健康真相NO.702丨这种袜子千万别乱穿，很多人把它当“治疗神器”！医生提醒

新华社微信公众号 2026-09-20 09:28:40

弹力袜能缓解症状、延缓病情加重，但无法消除已经曲张的血管。是否穿戴、选哪种款式，要结合下肢静脉超声检查结果，应听从血管外科医生指导。

在商场做销售的李女士经常久站。半年前，她觉得腿部酸胀得厉害，在网上查看相关科普视频后，认为自己可能患上了静脉曲张。社交软件上，许多和她有相同症状的人都在穿弹力袜，于是她便下单尝试。但半年过去，不但酸胀感没有缓解，腿部一些血管看上去反而更明显了。

互联网上，和李女士做法相似的人不在少数。弹力袜是静脉曲张的“治疗神器”吗？什么人需要穿、应该何时穿、穿什么款式的才有治疗效果？针对这些问题，记者采访专家予以解答。

天津市人民医院（南开大学第一附属医院）血管外科主任医师戴向晨表示，弹力袜在静脉疾病中应用广泛，是非手术治疗的重要工具，但并不能根治静脉曲张。“‘治疗神器’的说法夸大了弹力袜的作用。”他说。

图为弹力袜示意图。图片来源：吉林大学第二医院。

首先，什么症状在提示你可能患上了静脉曲张？

吉林大学第二医院血管外科副主任耿力介绍，我们腿部的静脉依靠静脉瓣膜来防止血液倒流。当静脉瓣膜功能受损、静脉壁弹性下降时，血液回流不畅会导致静脉压力升高，血管逐渐扩张、迂曲，形成肉眼可见的“蚯蚓状”凸起，这就是人们常说的静脉曲张。

戴向晨说，静脉曲张最初的症状不一定是出现明显的静脉凸起，可能表现为久站后腿胀、发酸、沉重、小腿水肿，傍晚不适感加重，在休息并抬高双腿后缓解。

但仅凭这些表面症状无法确诊静脉曲张。“血栓后综合征、髂静脉受压、心功能不全导致的双腿肿胀、淋巴水肿，都可能表现为腿部血管明显，但处理方式完全不同。”耿力说。

因此，在使用弹力袜进行治疗前，必须先确认和排查自身情况。

“首先需要到血管外科进行检查和诊断，首选进行下肢静脉超声检查，评估静脉瓣膜功能、排查有无血栓形成。”戴向晨说，如果是急性深静脉血栓造成的浅静脉代偿性扩张，或是伴有皮肤破溃、严重动脉硬化、下肢供血不足等情况，则不适合盲目穿弹力袜。

“下肢动脉供血不足的人，穿弹力袜反而可能有害，会进一步加重肢体缺血。”耿力说，在使用弹力袜前，还需要确认有没有不适用的禁忌证。“严重动脉缺血、皮肤感染或破溃、对弹力袜材质过敏、腿部严重畸形、心功能不全的人群，穿之前必须经过医生评估。”

那么，在确诊之后，该如何科学选择和规范使用弹力袜进行治疗呢？

戴向晨指出，弹力袜的目标是加强踝泵的功能，因此弹力袜必须覆盖脚踝，且脚踝处压力最高，向上压力梯度递减，这是选择的核心原则。

专家提示，不要选择没有梯度压力的普通瘦腿袜，其压力集中在上端，脚踝压力不足，反而加重病情。“中高压力等级必须由医生评估后选择。”耿力说。

对于弹力袜的款式，戴向晨说，如果病变局限在小腿，优先选短筒弹力袜（脚踝起始，到膝盖下方），日常穿脱方便；如果大腿也有明显曲张，则选择从脚踝到大腿根部的长筒弹力袜。尺码上也要通过测量脚踝、小腿最粗处尺寸，再对照尺码表选择。“凭感觉买一双”“买紧一点效果好”都是误区。

专家提醒，如果穿上弹力袜后出现脚趾发麻、发凉、颜色发白或发紫，脚面的动脉搏动摸不到了，或是疼痛加重，这不是所谓的“适应期的不适感”，需立刻找医生评估。

“弹力袜能缓解症状、延缓病情加重，但无法消除已经曲张的血管。是否穿戴、选哪种款式，要结合下肢静脉超声检查结果，听从血管外科医生指导。”戴向晨提示。

来源：新华社微信公众号

原标题：这种袜子千万别乱穿，很多人把它当“治疗神器”！医生紧急提醒：出现这些症状，迅速就医→

本文转自：温州新闻网 66wz.com